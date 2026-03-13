日圓逼近160創今年低點 外媒：戰爭未止政府干預門檻退至162

美伊戰爭，市場避險情緒升高，美元走強，今（13日）亞洲盤日圓兌美元下跌0.18%，來到159.68，不僅是今年低點，更創2024年7月以来最低水位；不過外媒指出，儘管中東衝突將日圓推回至關鍵的160關卡，逼近觸發日本央行干預的防線，但此時時日本干預外匯市場的空間可能比過去要小。

王品營收創新高 董座陳正輝宣佈「豪發1500萬紅包」

王品集團（2727）董事長陳正輝今日宣布，發放1500萬元「特別獎金」，更寫信感謝同仁犧牲假期、堅守崗位，為顧客帶來美好的服務與用餐體驗。除了共享營運成果，更對全體同仁表達誠摯的感謝。

無畏台股強震 11檔主動式ETF單周漲幅打敗台股大盤

中東地緣政治風險升高，台股劇烈波動，根據Cmoney統計，11檔主動式台股ETF單周漲幅皆勝大盤，當中主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）漲幅逾4%，表現最佳，主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動中信台灣卓越（00995A）等三檔漲幅也有3%，市場法人表示，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作，因此建議可以主動式台股ETF介入台股。

面板雙雄多空激戰！群創爆量續衝百萬張 重挫跌停買盤搶進

群創（3481）在經昨（12日）法人說明會後，股價今（13日）續激情演出，多空交戰，早盤一度摜壓到29.7元跌停價位，不乏搶短買盤介入，一度拉回到30元以上，惟賣壓沈重，30元失守，到11點30分左右成交量再破百萬張，居台股成交王，而友達（2409）則是盤下16元五日線震盪整理。

記憶體撐台股！模組廠宇瞻強勢助攻 旺宏撿到槍鎖漲停

AI產業成長改變記憶體結構性改變，在價格依然看漲前提下，成為台股盤勢震盪之際多頭指標，今（13）日宇瞻挾著自結2月EPS 4.12元好表現，直接跳空鎖住173.5元漲停價位，創見（2451）、威剛（3260）、品安（8088）、十銓（4967）等模組廠漲幅都在2%以上強勢整理，而旺宏（2337）在本土投顧喊進下，也直奔108.5元漲停價位，到10點左右成交量突破22萬張，高居成交量第二大個股。

貨量不足美國線本月中不漲了 歐洲區間航線收緊急燃油附加費

伊朗戰爭雖然給了船公司美國線運價調漲理由，但因目前船隻裝載率僅五到六成，馬士基航運決定本月中不漲價，美西線每大箱(40呎櫃)1500美元實施到本月底，非聯盟船也不漲了，指標性聯盟大船公司，昨(12)下班前通知漲價案延本月19日；超大型與大型攬貨公司一致認為，美國線本月中漲價案確定是漲不成了，估計4月初，甚至4月中才有機會調漲。

中東衝突恐衝擊半導體供應鏈 氦氣與溴供應成關鍵風險

中東局勢持續緊張，市場開始關注戰事對半導體供應鏈可能帶來的衝擊。分析師指出，若衝突時間拉長，不僅可能影響晶片製造所需的關鍵原料供應，也可能因能源成本上升，進一步衝擊人工智慧（AI）帶動的晶片需求。

台積電收跌20元至1865 台股下挫181點

美股下跌，台股今（13日）以低盤開出，雖早盤指數一度翻紅，惟今日多在平盤以下游走，終場以下跌181.54點或0.54%、33400.32點作收。台積電（2330）今日以下跌20元或1.06%、1865 元作收。

日本第八大物流集團SBS設立台灣古河物流 經營海空聯運與倉儲

日本第八大物流集團SBS今(13)日宣布成立台灣古河物流公司，成為SBS古河物流株式會社的控股子公司，日本母公司持股80%，台灣公司由華羿航空貨運承攬公司持股20%，在台經營海空聯運及倉儲相關業務，目前除原有的倉儲場站和國內配送業務外，會逐步按業務計劃擴編。

快訊／台積電下挫45元至1840 台股大跌逾560點險守33000

美股12日（周四）收盤全盤皆墨，台股今（13日）低開，以下挫366.08點、33215.78點開出，跌勢擴大，下跌568.40點至33013.46點，險守33000點；台積電低 開下跌45元至1840元。