日圓逼近160創今年低點　外媒：戰爭未止政府干預門檻退至162

▲ 日圓兌美元匯率走貶至160。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊戰爭，市場避險情緒升高，美元走強，今（13日）亞洲盤日圓兌美元下跌0.18%，來到159.68，不僅是今年低點，更創2024年7月以来最低水位；不過外媒指出，儘管中東衝突將日圓推回至關鍵的160關卡，逼近觸發日本央行干預的防線，但此時時日本干預外匯市場的空間可能比過去要小。

綜合外媒報導，澳洲國民銀行（NAB）指日本當局進行干預的門檻提升，除非美元兌日圓無序上漲，否則日本當局不大可能進行干預，158至159是此前的紅線，現在的新紅線可能在162附近。NAB預期日本央行3月19日維持利率不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《路透》報導指出，分析師認為日央最近不願大力提振日圓匯率，可能會將日圓兌美元匯率推低至 165，此舉將推高進口成本和更廣泛的通貨膨脹，而此時伊朗戰爭也正在推高原油價格。

與 2022 年和 2024 年東京干預以應對與利用美日利率差進行套利交易相關的日圓拋售不同，日圓最近跌破 159 更多地是由於對美元的避險需求以及對油價飆升可能損害日本經濟的擔憂所致。

日本決策者私下表示，現在干預以支撐日圓可能會徒勞無功，因為此類行動可能會被美元需求的激增所抵消，而如果戰爭持續下去，這種需求只會加劇。一位官員表示，「我們需要觀察戰爭的走向，以及荷莫茲海峽的航運路線會中斷多久，這關乎美元的買入，而不是日圓的賣出。

當今日被問及是否有可能進行干預時，財務大臣Satsuki Katayama迴避了直接回答，稱政府隨時準備採取行動，「考慮到貨幣波動可能對人民生活造成的影響」。

三菱日聯摩根士丹利證券外匯策略師 Shota Ryu表示，「如果日本現在干預，效果不會很好，因為除非中東局勢穩定下來，否則避險美元購買很容易繼續。」他還補充說，「干預甚至有可能鼓勵投機者在日圓反彈後再次拋售日圓。」



