全球前5企業級SSD去年Q4營收季增逾50%　SK海力士成長居冠

根據TrendForce最新enterprise SSD產業調查，2025年第四季由於AI inference應用普及提升對存儲系統要求，且適逢企業大規模升級general server，又有HDD供應短缺帶來的轉單效應，全球前五大enterprise SSD品牌廠營收季增高達51.7%，突破99億美元。

觀察主要enterprise SSD品牌營收表現，三星保持第一名，2025年第四季營收近36.6億美元，季增49.7%。其展現垂直整合龍頭的絕對優勢，在市場面臨DRAM短缺隱憂時，憑藉強大的DRAM、NAND Flash自給能力，吸引大量擔心enterprise SSD出貨穩定度的客戶。目前Samsung 176層QLC enterprise SSD產品線已全面到位，2026年有望明顯放量。

營收第二名為SK Group(含SK hynix和Solidigm)，旗下Solidigm長期布局高容量QLC產品，於2025年第四季迎來收成期，推升集團整體營收至32.6億美元，季增超過75%，成長幅度領先同業，市占率也上升至30.2%。SK Group針對生成式AI從training走向inference的趨勢，制定清晰產品路線，以技術化差異鞏固在enterprise SSD的市占率。

美光於2025年第四季策略性調降消費級產品比例，專注於毛利更高的enterprise SSD市場，營收季增41.4%，超過14億美元，延續大幅成長態勢，位居第三。為滿足AI運算中關鍵的KV Cache需求，Micron正開發具備高硬碟每日寫入量(DWPD)的SLC SSD，將成為其在AI存儲市場的重要產品。

Kioxia 2025年第四季營收為11.6億美元，季增18.9%雖略遜於競爭者，但其積極對AI存儲作長線布局，目前策略為擴大高速及高壽命產品線，以滿足未來KV Cache和training需求。

SanDisk 2025年第四季營收達4.4億美元，季增高達63.6%，儘管基數較小，但成長幅度具指標意義。預期SanDisk 2026年的QLC出貨比重將顯著成長，企業級營收占比將大幅提升。

TrendForce表示，2026年隨著PCIe5.0成為主力產品，和enterprise SSD位元出貨量明顯增加，整體enterprise SSD市場營收可望翻倍成長。供應商間的勝負將不限於產品層數的堆疊，更在於誰能率先提供穩定的PCIe6.0解決方案，以及針對AI workload優化的專門產品。