2025年前三季《房地合一2.0》短期交易占比創上路以來新低

▲《房地合一2.0》2025年前三季的短期交易占比12.6%，已創《房地合一2.0》上路以來的新低。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團統計財政部《房地合一2.0》相關數據發現，《房地合一2.0》自2021年7月上路至2025Q3為止，遭到課徵45%重稅的房市短期交易案件已累積10.1萬件。不過，從2022年至今，2年內短期交易占比逐年遞減且有顯著下降趨勢，2025年前三季的短期交易占比12.6%，已創《房地合一2.0》上路以來的新低。

2025年前三季2年內短期交易占比僅剩12.6%！

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據財政部統計，自2021年7月《房地合一2.0》上路後，即使持有2年內轉售要課45%重稅，剛開始短期交易件數仍小幅增加，顯示市場上短進短出的情況還是相當活躍。不過，從2022年開始，內政部陸續提出《平均地權條例》修正草案，並於2023年正式修法上路後，對投資客產生一定嚇阻效果，讓短期交易的比例逐年下降。

數據顯示，2年內短期交易占比已從2022年的25.5%減少至2023年的19.8%，最新2025年前三季短期交易占比更降至12.6%，呈現逐年遞減的趨勢，顯示投機客已淡出市場。

中長期持有成主流 20%稅率占比逐年攀升！

相較之下，遭課徵20%稅率的件數占比卻有逐年攀升的趨勢。自《房地合一2.0》上路後，持有5~10年課徵20%的買賣交易占比從2022年的29.5%大增至最新2025年前三季的42.3%，占比突破四成，成為房市交易主流。

陳金萍表示，《房地合一2.0》修法上路後，短期交易期間從1年內交易改成2年內交易，都須被課徵45%的高額稅率，對短線投機買盤形成嚇阻作用，有效抑制整體房市短期炒作交易的風氣。從2022-2025年的數據來看，適用45%稅率的2年內短期交易占比確實下降，而持有5-10年的交易占比則有明顯提升。這顯示在政策修法後，購屋族群的持有年限有拉長趨勢，市場結構逐步轉向以中長期持有為主流。整體而言，修法後確實發揮抑制短期炒作、引導理性持有的政策效果。