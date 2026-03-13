SCFI波灣線運價大漲4成　惟船公司都已停收、少數經陸運轉進

▲絕大數船公司因伊朗戰爭已停收波灣貨載。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

上海航運交易所今(13)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲14.85%，指數達1710.35點，其中波斯灣線運價大漲40.30%，但實際上絕大多數船公司因伊朗戰爭已停收波灣貨載。歐洲籍船公司高階指出，已在途中的貨多數選擇卸在印度，託運人可以選擇從印度運往荷莫茲海峽外的Khor Fakkan、Fujairah兩港，再經陸運進阿拉伯聯合大公國主要城市。

SCFI主要反映下周市場最新運價，但是目前已知美國線本月15日的漲價計畫取消，歐洲線未訂本月中漲價計畫，但部分公司實收運價有調升，目前一般運價每大箱(40呎櫃)維持在2200-2400美元，但也有船公司收2800-2900美元運價。

今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1618美元，上漲166美元，漲幅11.65%；地中海線每箱2666美元，上漲3066美元，漲幅12.97%；美西線每大箱2249美元，上漲309美元，跌幅15.92%；美東每大箱3111美元，上漲394美元，漲幅14.50%。

波斯灣線每箱運價3220美元，上漲933美元，漲幅40.80%，南美線(桑托斯)每箱運價2559美元，下跌59美元，跌幅2.25%；東南亞線(新加坡)每箱運價477美元，上漲20美元，漲幅4.38%。