配息調升又衝績效！00929吸引存股族目光　專家教戰打造月領1萬策略

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

月配ETF霸主復華台灣科技優息（00929）今年表現亮眼，配息兩度調升、績效亦領先，再度吸引不少存股族目光。理財達人指出，若看好00929後市表現，可透過定期定額、逢低分批加碼與股息再投入等方式逐步布局，累積持股張數，作為長期打造被動收入的工具。

00929自完成選股邏輯調整後，整體表現明顯轉強。今年3月再度調升配息，每單位將配發0.11元，為近一年來第5度上調，年化配息率逼近7%。同時，績效表現亦屬優異，今年以來還原息淨值報酬率已逾10%，在高股息ETF中名列前茅。

配息回升與績效轉強，也引發投資人熱議。不少股民在社群平台表示，「929今年報酬率已超過13%，重回月配王寶座，這幾天跌就撿」、「00929感覺已經脫胎換骨，對想領配息、慢慢準備退休的人來說其實不錯」，也有投資人認為「納入台積電後整個打通任督二脈」，顯示市場對00929成分股調整普遍給予正面評價。

理財達人指出，面對市場波動加劇，投資人若以高股息ETF作為存股工具，可透過「五步驟存股法」建立長期投資計畫。第一步是先設定現金流目標，以00929為例，若希望每月增加1萬元被動收入，可依目前配息水準回推所需持有張數。以每單位配息0.11元計算，1張為1,000股，每張每月約可領110元，換算後約需持有91張，投資人也可將100張設定為長期持有目標。

第二步則是設定累積張數計畫。100張不必一次買足，可依自身收入與資金條件，設定每月固定投入金額，例如固定買進幾張，或每月投入3萬元、5萬元，以定期定額方式逐步累積部位，降低單筆進場的風險。

第三步是將股息持續再投入，而非領了就用掉。每月收到的配息可再拿來買進00929，讓持股張數逐步增加，形成「股息滾股息」的複利效果，加快朝100張目標邁進。

第四步則是善用市場震盪加快累積，當台股拉回時，代表同樣一筆資金可以買到更多股數，投資人可視自身資金狀況適度加碼。也就是平時固定買、下跌時多買，將市場修正轉化為累積部位的機會。

第五步是定期檢視目標是否需要調整，由於ETF成分股與配息表現都可能隨市場變化而調整，投資人可每隔一段時間重新檢查，目前距離100張還有多遠、現階段配息可提供多少現金流，必要時再調整投入速度或最終目標張數。

對長期存股族而言，只要建立紀律投資並持續累積部位，便能透過高股息ETF逐步打造穩定的被動收入來源。