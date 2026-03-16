00924跌破季線能買嗎？葉芷娟曝三大布局理由　現在像撿到VIP折扣

▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

近期全球股市震盪加劇，不少投資人打開看盤軟體幾乎滿版「綠油油」，因而選擇暫時離場觀望。不過，財經節目主持人葉芷娟認為，市場波動往往也是投資人布局的機會，她並點名復華S&P500成長（00924）目前浮現三大吸引力，值得逢低入手！

首先是股價出現「甜甜價」，00924成分股匯聚美股龍頭企業，包括微軟、蘋果、Alphabet、Meta、博通與亞馬遜等AI與科技巨頭，長期被不少投資人視為核心資產。近期隨著市場震盪，股價跌破季線甚至半年線，她認為從技術面觀察，這就像遇到百貨週年慶的VIP折扣日，原本價格不易入手的核心資產，在市場恐慌情緒下反而出現難得的「打折入場券」；而核心資產往往具備長期成長力，短期修正反而可能為後續反彈累積動能。

其次，台股今年衝得太快，美股反而有機會「校正回歸」。開春以來台股漲勢凌厲，一度領先美股超過20%，就像用百米衝刺的速度在跑馬拉松。然而市場往往存在「均值回歸」的特性，當台股暫時休息、漲勢放緩時，劇本往往會輪到美股上演「落後補漲」。而00924鎖定的是S&P 500中具備成長因子的企業，當市場資金回流大型科技與成長股時，其潛在爆發力也不容小覷。

最後是「雞蛋不要放在同一個籃子」，分散地緣政治風險。對多數台灣投資人而言，資產偏重台股相當常見，但若能適度納入純美股ETF，就像替投資組合多加一道防護。以近期中東戰事升溫為例，台股一度重挫近5%，相較之下，美股整體表現相對穩定。若投資組合同時配置台股與美股，不僅有助分散單一市場波動，也能降低整體震盪幅度，讓投資心情不必跟著市場大起大落。

她認為，投資最難的往往是克服心魔，就像大家都知道「越跌越買」，但人性是「越跌越跑」，如今00924價格回落、評價面出現吸引力，再加上具備潛在補漲空間，對長期投資人而言，正是可以分批布局的時機。若能在市場恐慌時勇敢進場，未來回頭看，往往會感謝當時做出決定的自己。

