富邦金2月獲利創歷年同期新高　前2月EPS 2.19元

▲富邦金前2月EPS 2.19元。（圖／富邦金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）公布2月稅後淨利205.7億元，創下歷史同期新高紀錄，累計今年前2月合併稅前淨利339.1億元、稅後淨利306.9億元、每股稅後盈餘（EPS）為2.19元。

若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI)之股票處分損益，富邦金2月調整後獲利285.4億元，累計前2月調整後獲利483億元、每股獲利為3.45元。此調整係今（2026）年起保險業適用國際財務報導準則第17號（IFRS 17），取消金融資產覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘，同步提供調整後獲利，以呈現績效表現及配息來源。

富邦人壽2月稅後淨利為142.4億元，累計前2月稅後淨利170.5億元，另分別加計2月及累計前2月FVOCI股票處分損益77.3億元及172億元後，2月及累計前2月調整後獲利分別為219.7億元及342.5億元，2月調整後獲利219.7億元相較歷年同期稅後淨利，創下最高紀錄，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，本月受惠台股加權指數2月創新高、美債殖利率下跌，產生金融資產評價利益，並伺機實現國內外股票及基金資本利得，匯市方面，受外資匯入帶動，2月美元兌台幣貶值0.7%，後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

北富銀2月稅後淨利36.6億元，累計前2月稅後淨利85.7億元，較去年同期成長22%，單月及累計獲利皆創歷年同期新高，主要受惠於核心業務獲利動能持續強勁，帶動營收較去年同期成長26%。利息淨收益方面，在放款年增15%及淨利差提升下，累計利息淨收益年增 27%。手續費淨收益方面，主要受惠保險及基金銷售動能強勁，財富管理業務收益穩定成長，帶動整體手續費淨收益較去年同期成長 28%。資產品質方面，截至2月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1119%，資產品質維持良好水準。

富邦產險2月稅後淨利8.1億元，累計前2月稅後淨利21.2億元，較去年同期成長79%；加計FVOCI股票處分損益後，調整後獲利2月9.1億元及累計前2月23.2億元。各項業務穩健發展，風險控管得宜，帶動獲利持續提升。

富邦證券2月稅後淨利12.6億元，累計前2月稅後淨利達29.1億元，較去年同期大幅成長125%，續創2月及累計同期歷史新高。在手續費收入方面，受惠於股市交易量持續放大，1~2月台股日均成交值近9900億元，帶動經紀及財管業務收入分別較去年同期成長77%與44%。此外，台股加權指數於2月再創新高，並較去年底上漲6,450點，推升金融資產部位收入年增233%，整體表現亮眼。

富邦投信2月稅後淨利1.3億元，創歷年2月獲利新高，累計前2月稅後淨利2.8億元，較去年同期成長64%。獲利動能來自總資產管理規模續創新高，達1.3兆元，年成長51%。