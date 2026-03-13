富邦00662擬「1拆5」分割　每張入手價降至2萬元

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦投信宣布規模690億、最大的海外股票ETF—富邦NASDAQ-100 ETF（00662）將於4月30日召開受益人會議，決議是否啟動基金分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與，若分割案順利通過，將以受益人會議通過當日的基金淨值為基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍作為分割倍數。依目前價格推估，分割完成後每張投資金額約降至2萬元左右，除可大幅降低投資人進場門檻外，也有助提升市場流動性。

00662追蹤「NASDAQ-100指數」，採不配息設計，投資收益可直接於基金內自動再投資，有助於長期資產透過複利效果持續累積，同時亦具備免去股息課稅處理的優勢，每單位淨值已達100元大關，為了降低投資人進場門檻外，將召開受益人大會討論分割一事。

根據00662信託契約及公開說明書相關規範，分割之比例應為整數倍，且經受益人會議通過之分割後每受益權單位淨資產價值(即淨值)，應大於或等於初次發行價格(本基金初次發行價格為20元)。本次本基金執行分割作業之分割倍數目前預估為5倍，然實際執行之分割倍數，需依受益人會議通過當日之分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。因此，提供受益人參考之舉例設算情況說明如後，若淨值介於80.00至99.99元間，分割倍數為4倍；若淨值介於100.00至119.99元間，分割倍數為5倍；若淨值介於120.00至139.99元間，分割倍數為6倍，以此類推。

截至今年上周五（6日），00662受益人數已達7萬1294人，基金規模約690.63億元，分割議案將於4月30日以書面方式召開受益人會議，自4月1日至4月30日停止基金受益憑證過戶，3月24日為信用交易最後回補日，停止融券賣出，00662持有人於4月9日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，電子投票時間為4月10日至4月27日為止。