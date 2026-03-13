快訊／飛來橫禍　赫伯羅德船隻在荷莫茲海峽附近遭飛彈碎片擊中

▲赫伯羅德驚傳船隻在荷莫茲海峽附近被飛彈碎片打到，起火燃燒。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／台北報導

赫伯羅德一艘在荷莫茲海峽附近的貨櫃船「Source Blessing」，驚傳昨(12)在荷莫茲海峽附近被飛彈碎片打到，起火燃燒，幸好人員已安全救起，目前船隻狀況沒有進一步消息，但是船公司不免擔心困在波斯灣內的船隻可能遭遇「飛來橫禍」。

一家外籍船公司在台高階指出，目前困在波斯灣內的船隻，實際上也不安全，路透社引述阿曼國家通訊社11日報導，伊朗無人機襲擊了位於阿曼薩拉萊港的石油儲存設施，導致燃料儲罐起火，雖然事件並未影響阿曼石油及石油產品的供應，也沒有商船受損的報告，但是飛彈亂飛，還是很讓人擔憂，尤其是灣區內受困的船隻高達3200艘船，船員近2萬名。

目前波斯灣的海運業務停擺，僅運載伊朗出口的石油的油輪與中國的商船有持續進出，油輪運輸量較前一周下降約90%。英國海事貿易行動辦公室(UKMTO)於2月28日至3月11日期間記錄了荷莫茲17起事件。其中包括13起攻擊和4件可疑活動。

荷莫茲海峽具有咽喉地位，約佔全球石油消費量的20%，每日運送約1300萬至2000萬桶石油，約占全球海運石油貿易量的30%以上。

根據「TradeWinds」使用VesselsValue資料估算，目前共有138艘貨櫃船困在灣區內，佔比僅約4.3%。