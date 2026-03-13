ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台北港行政大樓打造節能友善新空間　台中港打造綠色港灣

▲台北港行政大樓外牆立面及景觀整修工程完工模擬圖。（圖／基隆港務分公司）

▲台北港行政大樓窗戶玻璃全面貼設建築隔熱膜，可使室內降溫約3至5度。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

為落實環境永續與社會友善責任，台灣港務公司基隆分公司台北港營運處積極推動行政大樓整修工程，並在「節能減碳」與「友善空間」方面取得顯著成果。台中港建設永續生態環境，配合2050年淨零排放的政策目標，持續進行臺中港區綠化與植樹造林。

台北港行政大樓在綠色節能方面，大樓窗戶玻璃全面貼設建築隔熱膜，經評估可使室內降溫約3至5度，預計節省空調電力達15%至20%；照明系統全面升級為LED燈具，不僅提升照明亮度，每年更減少約170噸碳排量，相當於0.44座大安森林公園的吸收量。此外，室內裝修大量採用無毒、低甲醛的環保綠建材，使用率高達90%以上，並導入省水標章設備，全方位落實ESG環境永續目標。

在友善空間營造上，本次整修特別強化無障礙與性別友善設施，除增設性別友善廁所及無障礙廁所外，更考量隱私性，優化哺乳室設計，並設置緊急求救鈴中控系統，打造讓員工、洽公民眾及旅客皆能安心使用的舒適環境。

該大樓自民國94年完工至今已逾20年，作為港區行政樞紐及門面，透過建築立面整新、室內空間優化及戶外景觀改善，解決硬體老化問題，更將行政大樓轉型為兼具節能減碳、友善與人文關懷的現代化辦公與旅運場域。

另因應旅運需求，申請將大樓1樓變更使用執照為候船室，同步增建風雨走廊及接駁月台，優化通行動線，使旅客享有遮風避雨的無障礙空間。

整修工程自113年3月1日開工，預計本月底完工，工程經費約2.6億元。工程團隊在施工期間克服了地震災損及隱蔽管線老舊等困難，透過分層督導與電子化管理機制，確保工程品質與施工安全。

目前已完成建築立面整修及約3分之2樓層的室內裝修工項，辦公區域已汰換約370盞LED平板燈，約為預計汰換數量的91%。未來完工後，嶄新的臺北港行政大樓將以更節能、更友善的面貌，為港區提供優質的行政與旅運服務。

▲台中港綠化照片。（圖／台中港務分公司）

▲台中港持續綠化，擴大植林面積。（圖／台中港務分公司）

台中港除在既有綠地面積辦理新(補)植樹木，同時於北側淤沙區漂飛沙整治工程中擴大植林面積，該植林區域創造的減碳效益，將向環境部申請取得減量額度認證，落實打造綠色港灣。

台中港務分公司規劃建置港區綠化空間，打造經濟開發與環境保育平衡的營運環境，迄今綠化面積已達577餘公頃。對於既有綠地面積的維護管理，近年陸續辦理新(補)植樹木，自109年起於保安林區域新(補)植樹木累計約1.4萬株，115年預計再於港區種植灌木及喬木約4萬餘株，以強化港區生態調適能力與環境韌性。

另為改善沿岸漂沙及鄰近河川輸沙問題，並降低航道淤積風險，持續辦理漂飛沙整治工作，已於103年完成北側淤沙區漂飛沙整治第三期工程，新植約30公頃的木麻黃林；目前正推動辦理北側淤沙區漂飛沙整治第四期工程，將再擴大種植約54.9公頃林帶，形成穩定的綠色防護屏障，提升港區整體環境品質與氣候調適能力。

港方於植栽養護不易的港區嚴峻自然條件下持續進行綠化與植樹造林行動，擴增港區綠覆面積並提升碳吸存潛力。就植樹造林創造的減碳效益，刻正規劃檢具「自願減量專案計畫書」向環境部提出申請取得減量額度認證，使綠化成果由景觀層面進一步轉化為氣候行動資產。

為配合國家減碳政策，港務公司已訂定減碳架構藍圖並逐步推動各項減碳行動，未來將持續推動港區植樹造林等永續行動，並響應聯合國SDGs氣候行動與陸域生態目標，打造兼具生態與發展的永續港口。

