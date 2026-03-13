快訊／美股開紅盤！道瓊勁揚330點　台積電ADR漲近2%、Adobe卻暴跌

▲美股13日開盤三大指數同步走強，道瓊工業指數大漲逾330點，台積電ADR也隨科技股氣氛回溫上漲約1.9%。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美股13日開盤走強，三大指數同步上揚，道瓊工業指數開盤大漲逾330點，科技股帶動市場氣氛回溫。其中那斯達克100指數與羅素2000指數盤初漲幅均擴大至1%以上，顯示科技與中小型股買氣同步升溫。

數據顯示，道瓊工業指數開盤上漲330.88點，漲幅0.71%，報47008.73點；標普500指數上漲40.84點，漲幅0.61%，報6713.46點；那斯達克指數上漲118.65點，漲幅0.53%，報22430.63點。盤中交易時段，那斯達克100指數漲幅進一步擴大至逾1%，羅素2000指數也同步漲超1%。

大型科技股表現多數走揚，其中美光科技漲逾3%，英特爾上漲約2.9%，台積電ADR上漲約1.9%。其他科技巨頭方面，Alphabet（Google）上漲約1.06%，微軟漲約0.69%，亞馬遜漲約0.4%，蘋果小幅上漲0.14%。不過Meta逆勢走弱，盤初下跌約2%，一度跌逾3%，為3月6日以來最大盤中跌幅。

個股方面，軟體公司Adobe盤初一度暴跌8.4%，創一年來最大盤中跌幅，成為科技股中的最大跌幅個股。另一方面，剛在那斯達克上市的PayPay表現亮眼，上市隔日股價大漲約16.3%，吸引市場關注。