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史上最佳！ 13家金控前2月累計獲利1446億、年增32％

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股2月量價齊揚，挹注金控投資收益。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

13家金控獲利全數出爐，台股2月創下3萬5千點新高，對於投資收益有正面挹注，加上美國降息，外幣資金成本下滑，13家金控2月稅後淨利為699.42億元，累計前2月稅後淨利為1446.99億元，較去年同期1092億元，成長率為32%，也是表現最佳前2月成績單，富邦金（2881）前2月稅後淨利306.9億元、年增2.3%，累計每股稅後盈餘（EPS）為2.19元，拿回2月、累計前2月以及EPS三冠王寶座。

▲▼13家金控2月獲利。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

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▲13家金控獲利。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

美國降息效益發酵引導外幣資金成本下降，淨利息收入成長，加上2月台股價量齊揚，證券業務手續費持續成長，中信金（2891）、元大金（2885）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、華南金（2880）等五家金控前2月累計獲利創下歷年同期新高。

富邦金因核心子公司富邦人壽2月稅後大賺142.4億元，推升金控2月稅後淨利205.7億元，前2月稅後淨利306.9億元、年增2.3%，EPS為2.19元。

台新新光金（2887）2月自結稅後淨利約61.6億元，較去年同期成長206%，累計前2月稅後淨利為149.9億元，較去年同期成長316%，為13家金控成長幅度最大者，EPS 0.59元，創歷史新高，旗下台新銀、新光銀兩家銀行獲利也創下同期歷史新高。

台新新光金表示，依國際財務報導準則第3號（IFRS 3企業合併）規定，於合併時須對原新光金各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，新壽2月合併稅後淨利31.4億元，累計2月稅後淨利84.6億；台新銀2月稅後淨利18億元，累計前2月稅後淨利為41.2億元，較去年同期增加28%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差持續擴大，帶動淨利收及淨手收分別成長29%及28%；新光銀2月稅後淨利6.4億元，累計前2月稅後淨利14.7億元，較去年同期成長35%，獲利續創歷史同期新高，累計淨手續費收入較去年同期增加22%表現亮眼，保險、基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。

凱基金（2883）2月稅後淨利40.19億元，累計前2月稅後淨利96.64億元，年增率35.77%，EPS 0.57元，凱基金指出，凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI股票處分利益；FVOCI股票處分損益不計入當期損益，而是直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘，因此若加計FVOCI股票處分利益，金控2月調整後獲利為95.88億元，累計前2月調整後獲利為196.28億元，皆創下同期歷史新高，年成長率也都超過170%。

凱基銀、凱基證兩家子公司今年前2月累計稅後獲利達60.94億元，相較去年同期成長137%，為金控獲利及配發股息奠定堅實基礎。

中信金2月稅後淨利81.59億元，累計前2月稅後淨利155.26億元，年增32%，EPS 0.8元，核心子公司中信銀雖然2月工作天數較少，單月稅後純益達40.27億元，累計前2個月99.19億元、年成長20%；另一子公司台灣人壽2月稅後淨利31.96億元，主要來自債券及基金評價利益，以及過往累積CSM攤銷穩定貢獻。

至於四大公股金控，兆豐金（2886）2月獲利28.39億元，前2月獲利69.97億元，年增12.13%，EPS達0.47元，居公股金控之首；第一金（2892）2月稅後淨利25.24億元，累計稅後淨利55.32億元，年成長11.78%，EPS 0.38元；華南金2月稅後淨利21.13億元，累計前2月稅後淨利51.02億元，年成長38.79%，EPS 0.37元；合庫金（5880）2月稅後淨利18.69億元，累計前2月稅後淨利38.57億元，年增24.46%，EPS 0.23元。

關鍵字： 金控獲利台股行情美國降息富邦金公股金控

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