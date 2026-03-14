美光逆勢大漲逾5%　華爾街投行上調目標價至500美元

▲美光科技。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

記憶體大廠美光科技 （Micron Technology） 股價在美股周五 （13 日） 以大漲 5.13%作收，公司預計下周公布最新財報，華爾街投行 Wedbush 將美光目標價由 320 美元上調至 500 美元，並維持優於大盤 （Outperform） 股票評級。

美光科技13日以上漲5.13%或20.78美元、426.13美元作收；根據《MarketWatch》報導，Wedbush 發表研究報告中，美光科技目標價上調至500美元，理由是其定價表現強於預期。

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Wedbush分析師Matt Bryson在給客戶的報告中寫道：「第一季度的定價似乎已遠遠超出美光此前設定的預期。」他補充稱，美光第二財季指引顯示，其產品平均銷售價格（ASP）預計將上漲約30%。

Bryson還指出，今年1月，DRAM與NAND閃存的合約定價似乎已反映出2026年第一季度將有50%甚至更高的漲幅，但最新跡象表明，部分合約價格甚至出現了三位數的增長。

美光將於 3 月 18 日美股收盤後公布會計年度第二季財報，分析師預期營收將達 191 億美元，每股盈餘預估近 8.56 美元。



