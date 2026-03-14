ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美光逆勢大漲逾5%　華爾街投行上調目標價至500美元

▲美光科技，美光，美光公司，美光科技公司。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲美光科技。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

記憶體大廠美光科技 （Micron Technology） 股價在美股周五 （13 日） 以大漲 5.13%作收，公司預計下周公布最新財報，華爾街投行 Wedbush 將美光目標價由 320 美元上調至 500 美元，並維持優於大盤 （Outperform） 股票評級。

美光科技13日以上漲5.13%或20.78美元、426.13美元作收；根據《MarketWatch》報導，Wedbush 發表研究報告中，美光科技目標價上調至500美元，理由是其定價表現強於預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Wedbush分析師Matt Bryson在給客戶的報告中寫道：「第一季度的定價似乎已遠遠超出美光此前設定的預期。」他補充稱，美光第二財季指引顯示，其產品平均銷售價格（ASP）預計將上漲約30%。

Bryson還指出，今年1月，DRAM與NAND閃存的合約定價似乎已反映出2026年第一季度將有50%甚至更高的漲幅，但最新跡象表明，部分合約價格甚至出現了三位數的增長。

美光將於 3 月 18 日美股收盤後公布會計年度第二季財報，分析師預期營收將達 191 億美元，每股盈餘預估近 8.56 美元。


 

關鍵字： 美光股價目標價財報Wedbush

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Highlight抵達高雄！　親切揮手..帥翻小港機場

推薦閱讀

台灣虎航1股換800元太划算！股東人數飆新高　零股爆增594%

台灣虎航1股換800元太划算！股東人數飆新高　零股爆增594%

台灣虎航（6757）本周宣布持有「1股」就送800元回饋金，吸引虎迷搶進買零股，根據集保中心統計，本周台灣虎航股東人數飆至逾8萬人，單周成長180%，但若以零股（不足1張）來看，人數更爆增594%、增近6倍。

2026-03-14 10:54
4檔台股下周開放申購　倍利科抽中潛在價差上看59萬

4檔台股下周開放申購　倍利科抽中潛在價差上看59萬

台股下周將迎來多檔申購機會，包括公勝保經（6028）、倍利科（7822）、世紀風電（2072）以及日成-KY（4807）等4檔個股。其中以AI半導體設備廠倍利科價差最受市場關注，若順利抽中，一張潛在價差最高可望接近60萬元，成為近期最熱門的「抽籤紅包股」。

2026-03-14 06:28
史上最佳！ 13家金控前2月累計獲利1446億、年增32％

史上最佳！ 13家金控前2月累計獲利1446億、年增32％

13家金控獲利全數出爐，台股2月創下3萬5千點新高，對於投資收益有正面挹注，加上美國降息，外幣資金成本下滑，13家金控2月稅後淨利為699.42億元，累計前2月稅後淨利為1446.99億元，較去年同期1092億元，成長率為32%，也是表現最佳前2月成績單，富邦金（2881）前2月稅後淨利306.9億元、年增2.3%，累計每股稅後盈餘（EPS）為2.19元，拿回2月、累計前2月以及EPS三冠王寶座。

2026-03-14 06:05
快訊／飛來橫禍　赫伯羅德船隻在荷莫茲海峽附近遭飛彈碎片擊中

快訊／飛來橫禍　赫伯羅德船隻在荷莫茲海峽附近遭飛彈碎片擊中

赫伯羅德一艘在荷莫茲海峽附近的貨櫃船「Source Blessing」，驚傳昨(12)在荷莫茲海峽附近被飛彈碎片打到，起火燃燒，幸好人員已安全救起，目前船隻狀況沒有進一步消息，但是船公司不免擔心困在波斯灣內的船隻可能遭遇「飛來橫禍」。

2026-03-13 20:11
戰爭衝擊氦氣供應！產發署︰從美、澳進口替代　半導體製程無虞

戰爭衝擊氦氣供應！產發署︰從美、澳進口替代　半導體製程無虞

近期外界關心美伊戰爭影響「氦氣」來源，經濟部產業發展署今（14）日表示，國內氦氣供應穩定，且業者具備多元採購管道，不致受到單一地區局勢影響。

2026-03-14 13:38
駁能源不足謠言！經部︰3、4月天然氣船到位　供氣供電不中斷

駁能源不足謠言！經部︰3、4月天然氣船到位　供氣供電不中斷

近日網路捏造天然氣船資訊以散播我國能源不足的謠言，經濟部今（14）日嚴正譴責此種造謠生事行為，並重申政府在中東戰事後已即刻啟動能源應變小組，目前3、4月份的天然氣船量已全數調度到位，國內供氣供電無虞，絕無外界謠傳電力不足的問題。

2026-03-14 12:04
美光逆勢大漲逾5%　華爾街投行上調目標價至500美元

美光逆勢大漲逾5%　華爾街投行上調目標價至500美元

記憶體大廠美光科技 （Micron Technology） 股價在美股周五 （13 日） 以大漲 5.13%作收，公司預計下周公布最新財報，華爾街投行 Wedbush 將美光目標價由 320 美元上調至 500 美元，並維持優於大盤 （Outperform） 股票評級。

2026-03-14 11:44
花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

花蓮港親水遊憩區啟動招商　以今年內實現餐飲業進駐為目標

台灣港務公司花蓮港務分公司為了讓港區空間有更多元的利用，也讓民眾多一個休閒去處，正式啟動「花蓮港親水遊憩區」招商，邀請民間業者進駐經營，將港口具歷史意義的倉庫與舊信號台，打造為結合觀光、餐飲、休憩與文化的新場域。

2026-03-13 20:36
網傳百餘人資遣　台中銀闢謠組織重整

網傳百餘人資遣　台中銀闢謠組織重整

近期網路社群傳出，台中銀（2812）將資遣幾百名員工，對此，台中銀澄清，近期的確有組織調整計劃，絕無外傳大規模裁員一事，即便職務調整將會尊重員工意願，且依照法規辦理。

2026-03-13 18:36
快訊／2檔下周起處置「抓去關」　千金股入列

快訊／2檔下周起處置「抓去關」　千金股入列

證交所、櫃買中心今（13日）公告2檔從下周一（16日）起列入處置新名單，包括上市的光電廠鼎元（2426）和上櫃的半導體測試介面廠雍智科技（6683），處置時間從下周一（16日）起至27日。

2026-03-13 18:17

讀者迴響

熱門新聞

台灣虎航1股換800元太划算！股東人數飆新高　零股爆增594%

富邦00662擬「1拆5」分割　每張入手價降至2萬元

快訊／2檔下周起處置「抓去關」　千金股入列

快訊／飛來橫禍　赫伯羅德船隻在荷莫茲海峽附近遭飛彈碎片擊中

即／美股開紅盤！那指、羅素2000漲逾1%

台灣女首富是她「擁480億身家」！

史上最佳！ 13家金控前2月累計獲利1446億、年增32％

快訊／4檔明起處置「抓去關」　股價腰斬營建股入列

聯電股東會禮品史努比保溫杯曝光！　兄弟「歐拉夫」也登場

4檔台股下周開放申購　倍利科抽中潛在價差上看59萬

日圓逼近160創今年低點　外媒：戰爭未止政府干預門檻退至162

美光逆勢大漲逾5%　華爾街投行上調目標價至500美元

大魯閣 1股換逾5000元太划算！　股價跳空亮燈漲停

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

台塑藏「神隊友」　美伊戰爭反獲利

台北港行政大樓打造節能友善新空間　台中港打造綠色港灣

台股震不停！外資提款580億元　大賣群創27.4萬張

面板雙雄多空激戰！群創爆量續衝百萬張　重挫跌停買盤搶進

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366