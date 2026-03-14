綜所稅申報留意醫藥費扣除規定　誤列保險理賠補稅28.6萬

▲綜合所得稅申報資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

5月綜所稅申報即將起跑，國稅局提醒民眾申報抵稅項目須留意規定，避免因認知偏差影響申報結果。財政部北區國稅局表示，去年5月曾有納稅義務人小康（化名）辦理113年度綜合所得稅結算申報，因未釐清醫藥及生育費列報規定，最終補稅28.6萬元。

北區國稅局說明，小康申報醫藥及生育費扣除額200萬元，其中183萬元為配偶小蕙（化名）醫療費用。不過查核發現，小蕙於113年度就醫支出中，有143萬元已獲保險公司理賠給付。依所得稅法規定，醫藥費若已有保險理賠，須自費用中扣除後再列報，因此小康當年度可列報醫藥及生育費扣除額為57萬元（200萬元－保險給付143萬元）。

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北區國稅局重新計算後，補徵稅額28.6萬元（143萬元×稅率20％）。小康洽詢補稅原因後，經國稅局說明相關規定，已完成補繳稅款，未有罰鍰。

北區國稅局表示，納稅義務人申報綜合所得稅時，若列報本人、配偶或受扶養親屬醫藥及生育費，凡取得保險理賠給付，須自醫藥及生育費中扣除，並以扣除後金額列報。

國稅局進一步指出，納稅義務人若採列舉扣除額方式申報，並列報醫藥及生育費，依所得稅法第17條第1項第2款第2目之3但書規定，須先扣除保險理賠金額，再依剩餘醫藥費金額列報列舉扣除額，以免申報錯誤影響稅額計算。