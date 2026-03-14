大車隊去年EPS9.01元創新高　股利8元、配發率高達88.79%



▲左起55688集團執行長林念臻、董事長林村田、品牌發言人林念穎。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)昨(13)日董事會通過114年度財報告，全年合併營收達31.54億元、營業毛利15.76億元，稅後淨利為5.34 億元，每股盈餘 (EPS)達9.01元創歷年新高，合併毛利率仍站穩50%，擬配發現金股利8元，比去年多配1元(去年配發率78.39%)，配發率高達88.79%，以昨日股價141.05元計算，殖利率6.36%。

公司指出，去年儘管面對國內交通運輸市場競爭激烈、共享運具興起及人力成本波動等挑戰，集團憑藉持續優化派遣系統與數位化功能推進，多角化布局成效顯現。今年將持續投入平台科技、AI派遣系統、永續管理與車隊服務升級，並尋求策略性投資或合作機會，另今年地方政府提高敬老卡搭乘計程車補助金額也有利業績成長。

114年度營收成長主要動能包含計程車派遣服務、機車快遞、合作企業運輸方案與平台媒合服務。55688集團不斷升級55688 APP生活媒合平台，並投入研發資源優化數據系統，包含派遣邏輯最佳化、人工智慧預測模型建置、支付整合與客戶體驗改善，藉此提升任務完成率與市場占有率，滿足消費者多元需求。同時，集團亦深化企業合作方案，強化資訊安全與平台效能，並透過全齡化交通出行服務，為駕駛招募注入成長動能。

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▲55688集團運用AI技術與大數據運算，持續優化使用者體驗。（圖／記者張佩芬攝）

在營運技術方面，集團攜手Google Cloud打造智慧廣告系統，透過數據與AI技術深度整合，精準觸及消費者。同時進一步運用AI技術與大數據運算，智慧媒合最匹配車輛，不僅優化派遣服務體驗，更有效縮短乘客等待時間。憑藉卓越的市場表現，讓大車隊不僅連續兩年奪下「外資精選台灣100強」殊榮，更第六度榮獲台北市金輪獎「計程車團體特優獎」，締造業界唯一六連霸紀錄。

落實社會責任與永續發展上，集團以ESG為核心深度布局，推動永續城市出行。透過派遣邏輯優化與排放管理，每年為台灣減少約8億磅碳排量，相當於種下3700萬棵樹、或近6000 座大安森林公園的吸碳量，整體成效在過去兩年間提升超過50%。此外，集團積極推動敬老愛心計程車隊與好孕專車，結合台灣計程車駕駛暖心協會關懷弱勢駕駛，落實「一直都在、無處不載」的品牌精神。

展望115年，55688集團將持續投入平台科技、AI派遣系統、永續管理與車隊服務升級，並將評估策略性投資或合作機會，以鞏固市場領先地位。面對持續變動的環境，集團將以穩健治理、技術創新與服務品質為核心，持續為股東、員工、司機與社會創造長期價值。

公司發言人林念穎指出，今年台北市、新北市與高雄市等都提高持敬老卡搭計程車折抵金額，大車隊擁有最多車輛，原就有最多年長者選擇搭乘大車隊車輛，折抵金額提高後估計會進一步提升長者搭乘意願。今年2月台北市與新北市都將單趟折抵金額自65元提高為85元，高雄市今年7月1日將起自50元提高為85元。

55688集團自林村田董事長2005年接手經營台灣大車隊後，致力於將傳統運輸業轉型為現代化服務產業，並以數位科技驅動升級，歷經20年深耕，集團已成為擁有超過2.9萬名專業駕駛、市占率全台第一的領導出行品牌，APP會員人數達1000萬名。

集團秉持「一直都在，無處不載」的核心精神，不僅提供節能減碳車隊以實踐 ESG 永續願景，更透過AI技術整合全方位服務，包含台灣大車隊（多元計程車、機場接送、敬老愛心車隊與好孕專車、無障礙計程車）、55688企業乘車方案、55688生活大管家、潔衣家、55688代駕、55688即時快遞、全球快遞、55688保修、台灣大旅遊以及55688商城等多元領域。

該集團表示，將持續致力打造台灣最便利、最有溫度的生活媒合平台，以穩健步伐深入大眾日常，成為最值得信賴的品牌。