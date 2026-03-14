ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

大車隊去年EPS9.01元創新高　股利8元、配發率高達88.79%

▲左起55688集團執行長林念臻、董事長林村田、品牌發言人林念穎。（圖／記者張佩芬攝）　
▲左起55688集團執行長林念臻、董事長林村田、品牌發言人林念穎。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)昨(13)日董事會通過114年度財報告，全年合併營收達31.54億元、營業毛利15.76億元，稅後淨利為5.34 億元，每股盈餘 (EPS)達9.01元創歷年新高，合併毛利率仍站穩50%，擬配發現金股利8元，比去年多配1元(去年配發率78.39%)，配發率高達88.79%，以昨日股價141.05元計算，殖利率6.36%。

公司指出，去年儘管面對國內交通運輸市場競爭激烈、共享運具興起及人力成本波動等挑戰，集團憑藉持續優化派遣系統與數位化功能推進，多角化布局成效顯現。今年將持續投入平台科技、AI派遣系統、永續管理與車隊服務升級，並尋求策略性投資或合作機會，另今年地方政府提高敬老卡搭乘計程車補助金額也有利業績成長。

114年度營收成長主要動能包含計程車派遣服務、機車快遞、合作企業運輸方案與平台媒合服務。55688集團不斷升級55688 APP生活媒合平台，並投入研發資源優化數據系統，包含派遣邏輯最佳化、人工智慧預測模型建置、支付整合與客戶體驗改善，藉此提升任務完成率與市場占有率，滿足消費者多元需求。同時，集團亦深化企業合作方案，強化資訊安全與平台效能，並透過全齡化交通出行服務，為駕駛招募注入成長動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲55688集團運用AI技術與大數據運算，持續優化使用者體驗。（圖／記者張佩芬攝）

▲55688集團運用AI技術與大數據運算，持續優化使用者體驗。（圖／記者張佩芬攝）

在營運技術方面，集團攜手Google Cloud打造智慧廣告系統，透過數據與AI技術深度整合，精準觸及消費者。同時進一步運用AI技術與大數據運算，智慧媒合最匹配車輛，不僅優化派遣服務體驗，更有效縮短乘客等待時間。憑藉卓越的市場表現，讓大車隊不僅連續兩年奪下「外資精選台灣100強」殊榮，更第六度榮獲台北市金輪獎「計程車團體特優獎」，締造業界唯一六連霸紀錄。

落實社會責任與永續發展上，集團以ESG為核心深度布局，推動永續城市出行。透過派遣邏輯優化與排放管理，每年為台灣減少約8億磅碳排量，相當於種下3700萬棵樹、或近6000 座大安森林公園的吸碳量，整體成效在過去兩年間提升超過50%。此外，集團積極推動敬老愛心計程車隊與好孕專車，結合台灣計程車駕駛暖心協會關懷弱勢駕駛，落實「一直都在、無處不載」的品牌精神。

展望115年，55688集團將持續投入平台科技、AI派遣系統、永續管理與車隊服務升級，並將評估策略性投資或合作機會，以鞏固市場領先地位。面對持續變動的環境，集團將以穩健治理、技術創新與服務品質為核心，持續為股東、員工、司機與社會創造長期價值。

公司發言人林念穎指出，今年台北市、新北市與高雄市等都提高持敬老卡搭計程車折抵金額，大車隊擁有最多車輛，原就有最多年長者選擇搭乘大車隊車輛，折抵金額提高後估計會進一步提升長者搭乘意願。今年2月台北市與新北市都將單趟折抵金額自65元提高為85元，高雄市今年7月1日將起自50元提高為85元。

55688集團自林村田董事長2005年接手經營台灣大車隊後，致力於將傳統運輸業轉型為現代化服務產業，並以數位科技驅動升級，歷經20年深耕，集團已成為擁有超過2.9萬名專業駕駛、市占率全台第一的領導出行品牌，APP會員人數達1000萬名。

集團秉持「一直都在，無處不載」的核心精神，不僅提供節能減碳車隊以實踐 ESG 永續願景，更透過AI技術整合全方位服務，包含台灣大車隊（多元計程車、機場接送、敬老愛心車隊與好孕專車、無障礙計程車）、55688企業乘車方案、55688生活大管家、潔衣家、55688代駕、55688即時快遞、全球快遞、55688保修、台灣大旅遊以及55688商城等多元領域。

該集團表示，將持續致力打造台灣最便利、最有溫度的生活媒合平台，以穩健步伐深入大眾日常，成為最值得信賴的品牌。

關鍵字： 大車隊EPS9.01元新高股利8元配發率88.79%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

啾啾Julia證實退出中信啦啦隊！　哽咽曝原因：不是因為懷孕

推薦閱讀

快訊／ 中油宣布下周油價不調整　穩定物價擴大減徵貨物稅發威

快訊／ 中油宣布下周油價不調整　穩定物價擴大減徵貨物稅發威

受行政院穩定物價減徵貨物稅影響，中油今（14）日宣布自下周一(16)日凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

2026-03-14 17:07
台灣虎航1股換800元太划算！股東人數飆新高　零股爆增594%

台灣虎航1股換800元太划算！股東人數飆新高　零股爆增594%

台灣虎航（6757）本周宣布持有「1股」就送800元回饋金，吸引虎迷搶進買零股，根據集保中心統計，本周台灣虎航股東人數飆至逾8萬人，單周成長180%，但若以零股（不足1張）來看，人數更爆增594%、增近6倍。

2026-03-14 10:54
4檔台股下周開放申購　倍利科抽中潛在價差上看59萬

4檔台股下周開放申購　倍利科抽中潛在價差上看59萬

台股下周將迎來多檔申購機會，包括公勝保經（6028）、倍利科（7822）、世紀風電（2072）以及日成-KY（4807）等4檔個股。其中以AI半導體設備廠倍利科價差最受市場關注，若順利抽中，一張潛在價差最高可望接近60萬元，成為近期最熱門的「抽籤紅包股」。

2026-03-14 06:28
史上最佳！ 13家金控前2月累計獲利1446億、年增32％

史上最佳！ 13家金控前2月累計獲利1446億、年增32％

13家金控獲利全數出爐，台股2月創下3萬5千點新高，對於投資收益有正面挹注，加上美國降息，外幣資金成本下滑，13家金控2月稅後淨利為699.42億元，累計前2月稅後淨利為1446.99億元，較去年同期1092億元，成長率為32%，也是表現最佳前2月成績單，富邦金（2881）前2月稅後淨利306.9億元、年增2.3%，累計每股稅後盈餘（EPS）為2.19元，拿回2月、累計前2月以及EPS三冠王寶座。

2026-03-14 06:05
綜所稅申報留意醫藥費扣除規定　誤列保險理賠補稅28.6萬

綜所稅申報留意醫藥費扣除規定　誤列保險理賠補稅28.6萬

5月綜所稅申報即將起跑，國稅局提醒民眾申報抵稅項目須留意規定，避免因認知偏差影響申報結果。財政部北區國稅局表示，去年5月曾有納稅義務人小康（化名）辦理113年度綜合所得稅結算申報，因未釐清醫藥及生育費列報規定，最終補稅28.6萬元。

2026-03-14 17:00
快訊／飛來橫禍　赫伯羅德船隻在荷莫茲海峽附近遭飛彈碎片擊中

快訊／飛來橫禍　赫伯羅德船隻在荷莫茲海峽附近遭飛彈碎片擊中

赫伯羅德一艘在荷莫茲海峽附近的貨櫃船「Source Blessing」，驚傳昨(12)在荷莫茲海峽附近被飛彈碎片打到，起火燃燒，幸好人員已安全救起，目前船隻狀況沒有進一步消息，但是船公司不免擔心困在波斯灣內的船隻可能遭遇「飛來橫禍」。

2026-03-13 20:11
大車隊去年EPS9.01元創新高　股利8元、配發率高達88.79%

大車隊去年EPS9.01元創新高　股利8元、配發率高達88.79%

大車隊(2640)昨(13)日董事會通過114年度財報告，全年合併營收達31.54億元、營業毛利15.76億元，稅後淨利為5.34億元，每股盈餘 (EPS)達9.01元創歷年新高，合併毛利率仍站穩50%，擬配發現金股利8元，比去年多配1元(去年配發率78.39%)，配發率高達88.79%，以昨日股價141.05元計算，殖利率6.36%。

2026-03-14 17:27
戰爭衝擊氦氣供應！產發署︰從美、澳進口替代　半導體製程無虞

戰爭衝擊氦氣供應！產發署︰從美、澳進口替代　半導體製程無虞

近期外界關心美伊戰爭影響「氦氣」來源，經濟部產業發展署今（14）日表示，國內氦氣供應穩定，且業者具備多元採購管道，不致受到單一地區局勢影響。

2026-03-14 13:38
駁能源不足謠言！經部︰3、4月天然氣船到位　供氣供電不中斷

駁能源不足謠言！經部︰3、4月天然氣船到位　供氣供電不中斷

近日網路捏造天然氣船資訊以散播我國能源不足的謠言，經濟部今（14）日嚴正譴責此種造謠生事行為，並重申政府在中東戰事後已即刻啟動能源應變小組，目前3、4月份的天然氣船量已全數調度到位，國內供氣供電無虞，絕無外界謠傳電力不足的問題。

2026-03-14 12:04
美光逆勢大漲逾5%　華爾街投行上調目標價至500美元

美光逆勢大漲逾5%　華爾街投行上調目標價至500美元

記憶體大廠美光科技 （Micron Technology） 股價在美股周五 （13 日） 以大漲 5.13%作收，公司預計下周公布最新財報，華爾街投行 Wedbush 將美光目標價由 320 美元上調至 500 美元，並維持優於大盤 （Outperform） 股票評級。

2026-03-14 11:44

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ 中油宣布下周油價不調整　穩定物價擴大減徵貨物稅發威

台灣虎航1股換800元太划算！股東人數飆新高　零股爆增594%

富邦00662擬「1拆5」分割　每張入手價降至2萬元

快訊／飛來橫禍　赫伯羅德船隻在荷莫茲海峽附近遭飛彈碎片擊中

快訊／2檔下周起處置「抓去關」　千金股入列

台灣女首富是她「擁480億身家」！

即／美股開紅盤！那指、羅素2000漲逾1%

快訊／4檔明起處置「抓去關」　股價腰斬營建股入列

史上最佳！ 13家金控前2月累計獲利1446億、年增32％

聯電股東會禮品史努比保溫杯曝光！　兄弟「歐拉夫」也登場

4檔台股下周開放申購　倍利科抽中潛在價差上看59萬

美光逆勢大漲逾5%　華爾街投行上調目標價至500美元

大魯閣 1股換逾5000元太划算！　股價跳空亮燈漲停

日圓逼近160創今年低點　外媒：戰爭未止政府干預門檻退至162

台塑藏「神隊友」　美伊戰爭反獲利

75歲男選擇「花光1600萬存款」！不留遺產給子女

戰爭衝擊氦氣供應！產發署︰從美、澳進口替代　半導體製程無虞

大車隊去年EPS9.01元創新高　股利8元、配發率高達88.79%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366