工具機信心重挫！零件成本飆漲　國外買主進入高度觀望期

▲ 台灣國際工具機展將於25日登場。（圖／CTWANT提供）

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中東戰火持續延燒，加上台灣被美國列為301條款貿易調查對象，重創台灣工具機產業信心，為化解不確定性導致客戶下單觀望，工具機暨零組件公會舉辦台灣國際工具機展將於25日在台中登場，展示AI與機器人相關產品，全力搶單。

兩年一度台灣國際工具機展，包括友嘉集團、東台、程泰、永進、上銀及三鋒等大廠，參展的業者除展示最新的工具機外，也將著墨於智慧製造技術、自動化設備與關鍵零組件，以及數位化與綠色化整合的新時代解決方案。

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機械公會示警，戰爭規模與持續時間將影響全球經濟發展，恐影響台灣機械及工具機業接單及出貨。機械公會彙總統計，台灣機械2月出口值23.22億美元、年增10.2％；反觀工具機表現，2月出口值1.31億美元、年減5.0％，前二月出口值2.87億元、年增5.2％。

台中精機董事長黃明和表示，中東局勢一波未平一波又起，原冀望台美對等貿易協定化解壁壘，未料竟傳出重啟調查。若導致高額關稅，將喪失國際競爭力，目前國外買主已進入高度觀望期，不確定因素已嚴重衝擊訂單動能。

三鋒機器總經理郭璦玫表示，美伊戰爭引發全球通膨是更迫切的危機，銅價暴漲導致馬達、變壓器及電線電纜等核心零件成本失控。美國政策的多變性，增添了不確定性，業者只能自立自強，火力全開搶訂單。

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