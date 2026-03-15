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超級央行周來了！油價走升牽動利率　美台料持穩、日本恐升息

▲以色列空襲伊朗石油設施。（圖／路透）

▲中東情勢警張油價走揚，牽動各國央行利率決策方向。圖為以色列空襲伊朗石油設施。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球金融市場迎來「超級央行周」，包括美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行（BOJ）等主要央行本周密集召開利率決策會議。由於中東衝突推升油價，通膨前景再度出現變數，多數央行預料將先維持利率不變，觀察局勢發展。

《彭博社》報導指出，從華盛頓、倫敦到雅加達，多國央行本周將評估美國與伊朗衝突對全球經濟帶來的衝擊。相關決策涵蓋七大工業國（G7）全部成員，以及全球10個最活躍交易貨幣中的8個貨幣區，市場關注焦點集中在能源價格走升是否再次推升通膨壓力。

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美國聯準會預料在本次會議維持利率不變。不過近期勞動市場出現波動，加上中東衝突推升油價，使原本市場認為利率可長時間維持的預期出現變化。油價上漲可能加重通膨壓力，也讓聯準會在就業與物價兩大政策目標之間面臨新的考驗。

歐洲央行方面，市場普遍預期周四將維持存款利率不變，但能源價格上升已引發市場對未來升息的討論。投資人將關注總裁拉加德與決策官員如何評估新的通膨風險，以及是否調整政策水準。

日本銀行同樣可能維持利率不變，但市場持續關注政策正常化進程。由於日本高度依賴中東石油進口，油價上漲可能同時衝擊經濟並推升通膨。近期日圓兌美元跌至2024年以來低點，也使市場關注央行是否釋出更偏鷹派訊號，不排除未來升息的可能。

英國央行原本一度被認為可能討論降息，但隨著能源價格回升，市場預期本周將維持利率不變。經濟學家指出，如果油氣價格持續維持高檔，通膨可能再次升至央行2%目標的兩倍以上，使政策官員重新聚焦物價壓力。

其他央行方面，加拿大央行預料維持政策利率2.25%；瑞士央行預估利率維持在0%；瑞典央行可能維持1.75%。澳洲央行則面臨是否再次升息的抉擇，而巴西央行原本預期展開降息循環，但在能源價格不確定性升高後，市場對降息幅度的預期也有所收斂。

亞洲方面，印尼央行預計維持利率4.75%。台灣方面，由於近月通膨持續低於2%水準，市場普遍預期央行本次理監事會將維持利率不變。

整體而言，中東局勢推升油價，使全球央行政策再次面臨通膨與經濟成長之間的拉鋸。市場接下來將密切關注各國央行對能源價格與通膨風險的最新評估，以及未來利率政策是否出現新的轉向。

關鍵字： 央行利率油價飆升中東衝突通膨壓力全球經濟

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