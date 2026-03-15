分紅保單刺客殺出　安聯人壽宣告7月參戰

▲安聯人壽總經理羅偉睿。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

分紅保單市場愈來愈熱鬧，在富邦人壽、法國巴黎人壽先後推出年銷逾百億元的商品後，投資型保費收入市占率第1大外商公司安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）也正式對外宣告將在今年7月推出首張分紅保單，消費者可有新選擇。

台灣目前已經有多家壽險都有經營分紅保單，包括富邦人壽、保誠人壽、台灣人壽、凱基人壽等，競爭相當激烈，壽險業主管透露，安聯首波分紅保單為符合銀行通路需要而設計，不會和業務部隊龐大的富邦人壽正面交鋒，不過就商品結構看起來，較有機會和凱基人壽短兵相接。

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安聯人壽商品發展部副總經理廖學吉指出，內部對分紅保單商品非常謹慎，初期推出目的是在補充產品線的完整度，因此尋找1~2家通路強的銀行合作試水溫，若市場反應良好，會再接力發行，這張新推美元計價分紅保單，其中分紅比例與業界相當。

羅偉睿表示，安聯人壽也有意推出「指數型年金 （FIA）」與「指數型萬能壽險 （IUL）」，就等主管機關法規開放。

根據壽險公會統計，安聯人壽2025年整體初年度保費以新台幣近773億元，排名業界第5名，占全壽險業初年度保費的8%，年成長13%，連續6年蟬聯在台第一大外資壽險公司。同時，2025年投資型保險商品總保費收入，也年成長13%，維持台灣投資型保險商品領導品牌地位。

羅偉睿表示，原本安聯人壽設定在台灣FYP市占目標進入前3強，「可是新光人壽和台新人壽合併了！」在2026年不會有這類大型整併效應衝擊下，安聯人壽預計將穩居第4名。

至於壽險業正式接軌IFRS 17與ICS（新一代清償能力制度），羅偉睿強調，安聯集團早在歐洲已實施相關制度，因此，準備非常充分，加上安聯人壽在集團豐富國際資源的基礎上，維持穩定營運及強健資本水準，連5年獲國際信評穆迪A1 IFSR評級，為業界最高。