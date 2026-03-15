快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

▲中遠海運船隻已停止彎靠巴拿馬巴爾博亞港。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

巴拿馬政府撤銷香港長江和記實業旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的運營權後，中國大陸開始反擊行動，先是中遠海運船隻取消彎靠巴爾博亞港，今(15)日傳出中國政府透過安全檢查，已經扣押了28艘巴拿馬籍船。對此陽明海運前董事長謝志堅表示，巴拿馬是全球最大權宜籍船國，如果中巴之爭擴大，對海運市場衝擊很大。

陽明海運總經理李明輝則表示，公司巴拿馬籍船不多，正在查證實際狀況。謝志堅則指出，中巴兩國之爭如果擴大，巴拿馬也可能不准大陸籍船隻通行巴拿馬運河，兩國港口、運河業務都會受很大影響。不過業界高階指出，中國船隻可以順利通行紅海，會改走蘇伊士運河，只是航程會拉長。

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業界高階指出，中國政府透過港口檢查，顯然是先針對一些較有瑕疵的巴拿馬籍船開刀，像陽明、長榮、萬海這樣船舶管理高水平的船公司，應該不會被殃及，而且中國大陸也要考慮對港口業務的影響。實際上中國大陸也有不少商船是登記在巴拿馬的，未來恐出現大量轉籍。

巴拿馬運河當局對於中遠海運停止彎靠巴爾博亞港，指出中遠海運佔巴爾博亞港總貨運量的4%，是相當大的業務量，希望中遠能重啟巴爾博亞港的運營。

中國國務院港澳事務辦公室上個月發布聲明，嚴厲指責巴拿馬最高法院裁定撤銷香港長江和記實業旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的運營合同，是「荒謬、可恥且令人失望」，並表示將堅決維護中國企業的合法權益。

長江實業去年3月提出計畫，將在23個國家的43個港口出售給由貝萊德(BlackRock)和地中海航運(MSC)家族的港口事業，其中包括巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托巴爾港。

這項交易因為牽扯美中地緣政治緊張局勢，美國總統川普認為巴國港口被中國控制，一直主張美國加強對運河控制。

韓國權威性海洋通訊社報導指出，中國在3月8 日至12日5天內，扣留了28艘巴拿馬籍船，這是同期所有被扣押船舶的75.7%的「歷史水準」。

市場傳出對巴拿馬國籍船的加強檢查指示是上面口頭傳達的指示，不是單純的安全檢查，而是政治資訊；這項動作是北京對巴拿馬政府強制剝奪香港長和實業巴爾博亞港和克里斯託瓦爾港的運營權的報復。

中國採用的是傳統的安全檢查PSC(Port State Control)，海洋通訊形容，全球船公司正在被敲打觸覺。

目前兩個港口巴拿馬政府暫時委託馬士基航運與地中海航運經營。本月9日，中國交通運輸部就國際航運經營行為分別約談了馬士基與MSC有關負責人，但未透露談話內容。