ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

股東會旺季將至，上市櫃公司陸續公布今年股東會紀念品內容。《ETtoday》整理目前股東截止過戶日尚未到期的205家公司紀念品資訊，品項從白米、食品、生活用品到餐廚小物與設計商品都有，整體仍以實用型商品為主流，但也有部分企業推出卡通或設計風格商品，增添話題性。

▲205檔股東會紀念品。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲205檔股東會紀念品，可點圖放大。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

從紀念品內容觀察，食品與日用品仍占多數。不少公司準備洗衣精、保鮮盒、餐具組、杯瓶或居家用品等生活小物；也有企業提供麵食、零食或食品禮盒等商品，主打「帶回家就能用」的實用路線。

在民生物資方面，今年共有4家公司送出白米或米類商品，華孚（6235）最後買進日落在3月19日，而友達（2409）與宏盛（2534）最後買進日皆為3月25日，研勤（3632）最後買進日落在4月9日。

由於白米屬於家庭日常必需品，只要出現「送米股」往往都會吸引不少小股東關注，也成為股東會紀念品中討論度較高的一類。

除了實用型商品外，今年也有企業推出卡通聯名商品。聯電（2303）和佳世達（2352）不約而同挑中史努比聯名商品，其中聯電送史努比口袋保溫瓶、佳世達送史努比陶瓷雙碗組，聯電最後買進日落在25日，佳世達則是26日。富采（3714）最後買進日也在3月25日，今年富采選中的卡通聯名紀念品為「Ennostar x 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組」。

整體來看，今年205檔已公布股東會紀念品的公司中，仍以食品與生活用品為主流，兼顧實用與話題性。隨著股東會旺季即將展開，各公司紀念品內容也將陸續揭露，投資人若有意領取股東會紀念品，須留意各公司公告的最後買進日與相關領取規定。

關鍵字： 股東會紀念品白米生活用品卡通商品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【看完也會唸了XD】嘉義燈會工作人員邊喊邊跳　魔性口號指引接駁方向

推薦閱讀

205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

股東會旺季將至，上市櫃公司陸續公布今年股東會紀念品內容。《ETtoday》整理目前股東截止過戶日尚未到期的205家公司紀念品資訊，品項從白米、食品、生活用品到餐廚小物與設計商品都有，整體仍以實用型商品為主流，但也有部分企業推出卡通或設計風格商品，增添話題性。

2026-03-15 15:25
快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

巴拿馬政府撤銷香港長江和記實業旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的運營權後，中國大陸開始反擊行動，先是中遠海運船隻取消彎靠巴爾博亞港，今(15)日傳出中國政府透過安全檢查，已經扣押了28艘巴拿馬籍船。對此陽明海運前董事長謝志堅表示，巴拿馬是全球最大權宜籍船國，如果中巴之爭擴大，對海運市場衝擊很大。

2026-03-15 15:12
分紅保單刺客殺出　安聯人壽宣告7月參戰

分紅保單刺客殺出　安聯人壽宣告7月參戰

分紅保單市場愈來愈熱鬧，在富邦人壽、法國巴黎人壽先後推出年銷逾百億元的商品後，投資型保費收入市占率第1大外商公司安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）也正式對外宣告將在今年7月推出首張分紅保單，消費者可有新選擇。

2026-03-15 12:02
超級央行周來了！油價走升牽動利率　美台料持穩、日本恐升息

超級央行周來了！油價走升牽動利率　美台料持穩、日本恐升息

全球金融市場迎來「超級央行周」，包括美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行（BOJ）等主要央行本周密集召開利率決策會議。由於中東衝突推升油價，通膨前景再度出現變數，多數央行預料將先維持利率不變，觀察局勢發展。

2026-03-15 11:15
油價引發短線波動！GTC前瞻、AI 基建鏈遍地開花　台廠迎結構性機會

油價引發短線波動！GTC前瞻、AI 基建鏈遍地開花　台廠迎結構性機會

近期中東地緣升溫推高油價與風險溢價，短線加劇波動，野村投信表示，若油價未演變為長期供給中斷，股市評價可望回歸基本面與獲利驅動，輝達GTC大會後 後續的技術與接單訊號，亦有機會持續凝聚CapEx共識，台股 AI／半導體鏈仍將是主軸，操作上建議聚焦先進製程與封裝、AI 伺服器、資料中心零組件、光通訊與高速傳輸 等長線題材，並保留 電網／重電、資安 的防禦配置。

2026-03-15 06:05
旅日神卡掰掰！新光「日航聯名卡」5/1退場　下周起寄換新卡

旅日神卡掰掰！新光「日航聯名卡」5/1退場　下周起寄換新卡

新光銀行與日本航空合作發行的聯名信用卡繼今年（2026年）1月1日起停止受理新戶申請後，現有卡片也將在5月1日全面停止使用，這張被旅日族視為必備的神卡正式走入歷史。

2026-03-14 20:00
大車隊去年EPS9.01元創新高　股利8元、配發率高達88.79%

大車隊去年EPS9.01元創新高　股利8元、配發率高達88.79%

大車隊(2640)昨(13)日董事會通過114年度財報告，全年合併營收達31.54億元、營業毛利15.76億元，稅後淨利為5.34億元，每股盈餘 (EPS)達9.01元創歷年新高，合併毛利率仍站穩50%，擬配發現金股利8元，比去年多配1元(去年配發率78.39%)，配發率高達88.79%，以昨日股價141.05元計算，殖利率6.36%。

2026-03-14 17:27
快訊／ 中油宣布下周油價不調整　穩定物價擴大減徵貨物稅發威

快訊／ 中油宣布下周油價不調整　穩定物價擴大減徵貨物稅發威

受行政院穩定物價減徵貨物稅影響，中油今（14）日宣布自下周一(16)日凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

2026-03-14 17:07
綜所稅申報留意醫藥費扣除規定　誤列保險理賠補稅28.6萬

綜所稅申報留意醫藥費扣除規定　誤列保險理賠補稅28.6萬

5月綜所稅申報即將起跑，國稅局提醒民眾申報抵稅項目須留意規定，避免因認知偏差影響申報結果。財政部北區國稅局表示，去年5月曾有納稅義務人小康（化名）辦理113年度綜合所得稅結算申報，因未釐清醫藥及生育費列報規定，最終補稅28.6萬元。

2026-03-14 17:00
戰爭衝擊氦氣供應！產發署︰從美、澳進口替代　半導體製程無虞

戰爭衝擊氦氣供應！產發署︰從美、澳進口替代　半導體製程無虞

近期外界關心美伊戰爭影響「氦氣」來源，經濟部產業發展署今（14）日表示，國內氦氣供應穩定，且業者具備多元採購管道，不致受到單一地區局勢影響。

2026-03-14 13:38

讀者迴響

熱門新聞

旅日神卡掰掰！新光「日航聯名卡」5/1退場　下周起寄換新卡

快訊／ 中油宣布下周油價不調整　穩定物價擴大減徵貨物稅發威

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

富邦00662擬「1拆5」分割　每張入手價降至2萬元

快訊／飛來橫禍　赫伯羅德船隻在荷莫茲海峽附近遭飛彈碎片擊中

油價引發短線波動！GTC前瞻、AI 基建鏈遍地開花　台廠迎結構性機會

4檔台股下周開放申購　倍利科抽中潛在價差上看59萬

大車隊去年EPS9.01元創新高　股利8元、配發率高達88.79%

聯電股東會禮品史努比保溫杯曝光！　兄弟「歐拉夫」也登場

快訊／2檔下周起處置「抓去關」　千金股入列

台灣女首富是她「擁480億身家」！

205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

台灣虎航1股換800元太划算！股東人數飆新高　零股爆增594%

超級央行周來了！油價走升牽動利率　美台料持穩、日本恐升息

工具機信心重挫！零件成本飆漲　國外買主進入高度觀望期

分紅保單刺客殺出　安聯人壽宣告7月參戰

綜所稅申報留意醫藥費扣除規定　誤列保險理賠補稅28.6萬

台塑藏「神隊友」　美伊戰爭反獲利

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366