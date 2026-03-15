205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

股東會旺季將至，上市櫃公司陸續公布今年股東會紀念品內容。《ETtoday》整理目前股東截止過戶日尚未到期的205家公司紀念品資訊，品項從白米、食品、生活用品到餐廚小物與設計商品都有，整體仍以實用型商品為主流，但也有部分企業推出卡通或設計風格商品，增添話題性。

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▲205檔股東會紀念品，可點圖放大。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

從紀念品內容觀察，食品與日用品仍占多數。不少公司準備洗衣精、保鮮盒、餐具組、杯瓶或居家用品等生活小物；也有企業提供麵食、零食或食品禮盒等商品，主打「帶回家就能用」的實用路線。

在民生物資方面，今年共有4家公司送出白米或米類商品，華孚（6235）最後買進日落在3月19日，而友達（2409）與宏盛（2534）最後買進日皆為3月25日，研勤（3632）最後買進日落在4月9日。

由於白米屬於家庭日常必需品，只要出現「送米股」往往都會吸引不少小股東關注，也成為股東會紀念品中討論度較高的一類。

除了實用型商品外，今年也有企業推出卡通聯名商品。聯電（2303）和佳世達（2352）不約而同挑中史努比聯名商品，其中聯電送史努比口袋保溫瓶、佳世達送史努比陶瓷雙碗組，聯電最後買進日落在25日，佳世達則是26日。富采（3714）最後買進日也在3月25日，今年富采選中的卡通聯名紀念品為「Ennostar x 懶散兔&啾先生聯名不鏽鋼餐具組」。

整體來看，今年205檔已公布股東會紀念品的公司中，仍以食品與生活用品為主流，兼顧實用與話題性。隨著股東會旺季即將展開，各公司紀念品內容也將陸續揭露，投資人若有意領取股東會紀念品，須留意各公司公告的最後買進日與相關領取規定。