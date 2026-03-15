赫伯羅德船隻證實在波灣錨地遭彈片擊中　區內安全疑慮提升高

▲赫伯羅德證實船隻是在傑貝阿里港以北約35英里處發生意外。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導



伊朗戰爭業界焦點多數集中在油輪運輸與荷莫茲海峽通行問題，但波斯灣內被困的約3200艘船與近2萬名船員，隨著波斯灣戰爭範圍擴大，安全疑慮也拉高，ETtoday前(13)日率先報導德國赫伯羅德船隻在彎區內遭飛彈碎片擊中起火事件，該公司已經向路透社等證實是在傑貝阿里港以北約35英里處發生意外。



事件發生在當地時間3月12日周四淩晨，據英國海事貿易行動組織(UKMTO)報告，這艘貨櫃船被一枚不明拋射物擊中，全體船員均安全無恙。 海事安保公司Vanguard報告稱，涉事船隻為「Source Blessing」號。



該船船東為Well Wonder 1 Ltd，船隻租給赫伯羅德，部署在赫伯羅德OGS航線、馬士基M04航線，服務於兩公司的雙子星聯盟。目前船隻錨泊在海灣西北部，在衝突爆發前正駛往阿曼的蘇哈爾港。



赫伯羅德在向路透社和華爾街日報發表的聲明中證實，船隻是遭飛彈碎片擊中，而非船隻遭直接打擊，船員已撲滅了一場小火。這艘船建於2003年，租給了赫伯羅特，赫伯羅特又將其定期租給馬士基，作為“雙子星聯盟”的一部分使用，裝載量為3273箱(20呎櫃)，在波斯灣為阿曼提供支線服務。

該船靠近阿聯酋傑貝阿里港，猜測可能是伊朗在對該港發動攻擊時受到的附帶損害。伊朗曾多次將傑貝阿里港作為攻擊目標，該港是該地區重要的轉運中心，港方宣稱港口運營正常，基礎設施未受損，港口貨物輸送量有減少，但仍在正常運轉。

自美國、以色列與伊朗爆發衝突以來，至少有19艘商船報告遭到攻擊。過去兩天，伊朗領導人誓言要增加攻擊次數，雖然部分聲明對攻擊鄰國表示歉意，但也誓言要擴大戰爭，稱更多目標為合法打擊物件。

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「Source Blessing」號受損報告發佈前數小時，波斯灣北部伊拉克附近海域，兩艘油輪疑似遭到快艇攻擊；當天早些時候，一艘泰國籍散貨船試圖穿越荷莫茲海峽時起火；3月11日周三淩晨，一艘錨泊在波斯灣的日本海洋網聯6727箱貨櫃船「ONE Majesty」遭到襲擊。