抱緊處理！外媒點名「2檔AI神股」最值得買入　台積電也入列

▲外媒點名TSMC、AI軟體領頭羊Palantir是未來10年最值得買入並持有的兩大標的。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

隨著AI市場營收預估將於2035年噴發至5.3兆美元，投資界正掀起長線布局熱潮。分析師指出，半導體已成為數位時代的「新石油」，其中掌握全球72％代工市佔的護國神山「台積電（TSMC）」與AI軟體領頭羊Palantir被視為未來十年最值得買入並持有的兩大標的。台積電憑藉輝達、蘋果等巨頭訂單，預計AI相關營收年增率將破50％，而Palantir則靠著AIP平台讓大額訂單爆增12倍，展現極強的成長動能。

護國神山護體 台積電坐穩AI晶片「代工王者」

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根據外媒The Motley Fool報導，顧問公司PwC表示，在AI硬體領域，無論是數據中心、機器人或自駕車，若沒有半導體晶片皆無法運作。台積電作為全球龍頭，客戶名單涵蓋輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）、蘋果（Apple）及聯發科（MediaTek）等一線巨頭。

去年台積電共為534家客戶生產近1.3萬種產品，其多元化的佈局與製程優勢，讓法人預期其整體營收至2029年前將維持25％的年複合成長率。目前台積電預估本益比僅約26倍，對於追求長線成長的投資人而言極具吸引力。

▲外媒點名TSMC、AI軟體領頭羊Palantir是未來10年最值得買入並持有的兩大標的。（圖／達志影像／美聯社）



Palantir軟體發威 千萬美元大單數飆升12倍

除了硬體端以外，AI軟體平台的部署同樣關鍵。Palantir自2023年推出「人工智慧平台（AIP）」後，成功幫助企業落實生成式AI自動化。

根據2025年底數據，Palantir的客戶數已成長至954戶，其中價值1,000萬美元以上的巨額合約數量，更較AIP推出前暴增12倍。這顯示企業對於AI轉型的需求極為強勁，且Palantir的解決方案具備極高的客戶黏著度。

未來十年AI賽道 軟硬體龍頭成贏家

根據PwC預測，AI到2035年將帶動全球GDP成長15個百分點。在半導體市場營收預計增長三倍、AI軟體平台市場年成長達29％的大背景下，台積電提供運算基礎，Palantir提供應用邏輯，兩者分別站穩AI供應鏈的核心位置。

專家分析，儘管市場波動仍存，但對於尋求長線穩定回報的投資人來說，這兩家在各自領域擁有絕對領先地位的企業，將是參與AI革命的最佳管道。