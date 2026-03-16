遠雄港去年獲利年增43.38%　EPS2.77元、股利1.8元

▲遠雄港去年獲利年增43.38%。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

遠雄港(5607)去年全年合併營收41.43億元，年增19.58%，營業毛利20.58億元，毛利率49.67%，優於前一年的47.2%，歸屬於母公司業主淨利10.28億元，年增43.38%，EPS2.77元，董事會擬配發現金股利1.8元，配發率64.98%。公司高階指出，去年12月初公司加值園區七棟大樓全部完成出租，估計今年業績可以有明顯成長。

遠雄港去年迎來國際大客戶美國聯邦快遞(FedEx)，該公司租下遠雄港加值園區約19,000平方公尺空間，擴展其在台轉運中心業務。

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遠雄自由貿易港區提供空運貨物進出口通關、保稅、儲運服務，透過自動化倉儲設備、完整資訊化系統及量身訂作之客戶服務，開啟24小時全年無休，並將倉門延伸到客戶生產線的創舉。

公司出租業務約佔三成，另外七成是航空貨運站貨物處理量業務，為提升倉容，加速周轉率，公司分批更新自動化設備，加大獲利空間。

公司高階指出，台灣是科技大國，輸出的半導體、AI相關產品、無人機、伺服器等，都是以空運運送，以今年首季處理的貨量來看，業績可以有明顯成長，至於是否能有二位數成長，需要觀察後續三季實際發展。

遠雄港是航空物流倉儲業，資本額37.05億餘元，主要業務為國內航空貨運物流及倉儲，佔比約為65%、35%，提供國內進口、出口、快遞、貨轉郵、郵轉郵等業務，及經營自貿港區貨物的倉儲服務。

去年桃園機場貨運總量達250萬公噸，年增10%，桃機公司估計2040年桃園機場航空貨運量將達約400萬噸，計畫2030年啟用桃園機場新航空園區，該區位於第三跑道右側，佔地約115公頃，將設置35個停機坪，其中物流倉儲空間約佔地46公頃，華航、長榮、星宇航空、中華郵政、DHL、UPS與FedEx等都將進駐，遠雄港也積極爭取進駐的機會。