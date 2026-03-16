28歲得腦瘤　她住院22天才懂：有保險不代表夠用

▲Cathy（圖左）在大病後重新思考保險的意義。



圖文／鏡週刊

今年33歲、從事行銷工作的Cathy，原以為年輕健康、保單齊全，就能替人生上好安全鎖；沒想到5年前一次檢查中被宣告腦內長出近10公分腦瘤，緊急動刀、二度手術、住院22天，人生瞬間停擺。一場大病讓她察覺，保險雖能支付醫療費，卻補不了術後失去收入的空窗期。從病房帳單到生活開銷壓力，這場突如其來的大病，迫使她重新思考保障配置，也揭開許多年輕人「有保險卻不夠用」的真相。

「當醫師說我腦袋裡有一顆快10公分的腦瘤時，我整個人空白。」今年33歲、從事行銷工作的Cathy回想那天，語氣依然發顫。原本只是視力模糊、頭暈、走路不穩的小症狀，沒想到檢查後竟是腦瘤，還得立刻開刀。

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28歲那年，她被安排盡速住院手術切除腫瘤。躺在病床上，她唯一能抓住的安心感，是25歲時曾向學弟買過的一整套保單，包含了意外險、醫療險、重大傷病、癌症與失能保障。「還好腦瘤是良性的，我那時心想，至少有保險，應該撐得住吧。」Cathy說。

因為有保險，Cathy毫不猶豫選擇1天上萬元的單人病房，希望術後能有較好的休息品質。

手術原本順利，卻在切除腫瘤後因腦內壓力改變，引發急性腦積水，必須在1小時內再進行第2次手術，「我父母那時甚至哀求醫生不要再動第2次刀了，真的很怕我撐不住，想起他們這麼擔心，就覺得很心疼。」Cathy眼眶不禁泛紅。

Cathy說，在醫生的堅持下，還是動了第2次手術，甚至父母也簽下病危通知書。那一夜，她的人生彷彿被按下暫停鍵。幸好最終化險為夷，術後住進加護病房數日，再轉普通病房，整段療程住院長達22天。

住院幾天後翻開保單才發現，即使買了雙實支實付，但2張保單都是基本額度，病房費每日最高僅理賠2700元，與單人病房上萬元費用差距甚大，Cathy緊急換房。

整體醫療與手術費用約32萬元，雖能申請理賠，但沒想到出院後才是挑戰的開始。Cathy說，術後需要一段時間恢復期，醫師建議暫停工作，她只能向公司申請留職停薪，瞬間沒有收入，但房租、生活費、學貸每月仍要3萬元以上。保險只賠住院期間，卻無法彌補「不能上班」的現實壓力。

最後，她只能離開台北，搬回老家讓父母照顧，重新調整生活步調。這場病讓她第一次深刻理解到，保險理賠的是醫療帳單，但人生的損失，遠不只醫療帳單。不過她也強調，「如果當初沒有保險，我可能更慘；但如果保單規劃得好，我也不用這麼狼狽。」Cathy直說，保險不是有買就好，更重要的是買對、買夠。



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