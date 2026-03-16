買保險！　年輕人最常犯3大迷思

▲淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁建議，檢視保單要從收入、現況著手。



圖文／鏡週刊

許多年輕人在25歲左右規劃人生第一張保單，由於收入有限、預算不高，都抱持「先有再說」的心態，但因此可能留下保障缺口。專家指出，醫療險額度過低、失能險配置過重，以及依賴父母保單，是3大常見迷思。保險的核心是因應「死太早」與「活太久」的風險，因此年輕人應從醫療險與定期壽險做起，並依人生階段動態調整保單。

33歲、從事行銷工作的Cathy，原以為年輕健康、保單齊全，就能替人生上好安全鎖；沒想到5年前一次檢查中被宣告腦內長出近10公分腦瘤，緊急動刀、二度手術、住院22天，人生瞬間停擺。一場大病讓她察覺，保險雖能支付醫療費，卻補不了術後失去收入的空窗期。

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許多年輕人第一次買保險，也跟Cathy很類似，因為收入有限、預算不高，都抱著「先有再說」的心態，卻也因此埋下保障不足的風險。

淡江大學風險管理與保險系郝充仁觀察，年輕族群最常出現投保的3大迷思是，1.醫療額度太低。不少人為了壓低保費，只投保最低病房日額與實支實付，但現在單人病房、自費醫材、新式療法動輒數十萬元，「理賠和實際支出往往差很大。」如果住院考慮單人病人，建議至少準備每日3000元以上住院日額，另外，實支實付雜費30萬元起跳，才能貼近現今醫療水準。

2.過度集中失能險。失能風險雖嚴重，但年輕人發生機率相對低，若把多數預算放在失能險，反而排擠醫療險與壽險配置，保障失衡。而即使真的發生失能狀況，不要忘記我們還有勞保的失能補助墊底。

郝充仁強調，保險核心其實是解決兩件事：死太早與活太久。年輕人應優先把醫療與定期壽險建構好，再逐步補強其他保障。

3.誤以為爸媽幫買就夠了。磊山保經業務總監李佳如分享，許多年輕人不知道自己早年保單早已過期或保障老舊，理賠條件不符現今醫療實務，形同保障真空。「保單也有保存期限，人生每個階段都該重新檢視。」

她談到自身經驗，大學畢業後曾發生嚴重車禍，一直以為自己有意外險可以支應醫療費用，事後才發現自己只是父母保單的附約，被保年齡的上限是21歲、早已過期，「當時我是處於完全沒有保險的狀態，若不是因為事故責任在對方，醫療費用全數由對方負擔，後果恐怕不堪設想。」

那麼，年輕人該怎麼規劃保險？郝充仁建議可參考「雙十原則」：保額為年收入10倍、保費約占收入10%。「保險從來不是一次買好，而是動態管理。過一段時間就該檢視保單，重點是要看收入、現況的改變。若收入增加，就同步拉高保障，例如現在的收入比投保當年多了30萬，就有3萬的餘裕買保險；現況則是單身、結婚、或離婚？若是結婚、生子後該補足壽險；若是離婚則要檢視保單受益人，這也是多數人最常忽略的。」



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