台股「黑天鵝」下一步？　觀察3變數

▲台積電本周將除息，成為台股焦點。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

進入3月中下旬，投信季底作帳行情進入高峰，法人將鎖定業績成長動能強且籌碼穩定的標的；台股重要除息週登場，市場資金將在除息前進行卡位或在除息後尋求填息動能。

以台積電（2330）來說，預計每股配發6元現金股利，除息交易日為3月17日，股息發放日預計為4月9日；市場法人多對3月行情仍抱持偏多操作建議，認為台積電具備「季底作帳」與「除息行情」雙重題材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外資雖因避險需求調節台積電，但其月營收年增率仍強勁，除息後的填息力道是大盤信心指標。

▲富邦投顧董事長陳奕光表示，本周股市專注3月18日美國聯準會利率決策會議，是否會更加鷹派。（圖／CTWANT提供）

富邦投顧董事長陳奕光最近針對台股3月黑天鵝衝擊，危機入市？還是恐慌撤退？他認為可從美以伊衝突推升油價、私人信貸違約風險升溫，以及3月18日美國聯準會利率決策會議FOMC點陣圖可能轉鷹的關鍵變數來觀察。

陳奕光認為，其實這一波的短底應該已出現過，在整體行情3月9日來看，跌停檔數盤中超過120家，外資賣超超過1200億元，融資單日減幅超過100億元，融資維持率跌到170％以下的水準，已經有趕底的恐慌訊號出來，可以嘗試性的在這個地方建部位，等於說在做投資上來看，每跌500點做5％，把資金分割出來，整體操作會是比較好。

否則在面臨1月、2月來看，你是會買不到股票，追高股票，賺的利潤不多，當大跌的時候，你又恐慌不敢買股票，又做停損，就變成「追高殺低FOMO交易」。

陳奕光分析說，會不會破底還要再觀察，多頭行情還是沒有變。但個人最擔心的是本周美國聯準會利率決策會議，當油價超過每桶150美元以上，還有就是FOMC點陣圖，會比我們原先預計的還要更加鷹派的話，那樣的下跌，就會比較悲觀一些；話鋒一轉，陳奕光認為他個人來看，這樣的機率是比較低的，當瞭解可能遇到的系統性風險、黑天鵝時，去做持股的增減。

「今年的企業獲利數字，還是維持5.8兆元、6兆元以上，這個方向不變；今年的配息，應該還是有機會挑戰2.5兆元、3兆元的股票股利、現金股息；再加上今年的超額儲蓄率超過8兆元，今年還是景氣資金籌碼的三多行情。」陳奕光說，對整個台股行情來看，還是比較偏向正面。

延伸閱讀

▸ 除息行情1／台股大漲大跌利空鈍化 聚焦業績基本盤

▸ 獨家／77老大帶正妹餐敘滿臉笑意 仍情牽三年前同上汽車旅館的「她」

▸ 原始連結