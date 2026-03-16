台積電漲15元至1880　台股漲逾362點至33763

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（16日）以33541.25點開出，指數大漲140.93點，漲幅0.42％。隨後漲勢擴大，加權指數上漲362.94點至33763.26點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1875元，漲幅0.54％，隨後進一步上漲15元或0.8%至1880元；鴻海（2317）上漲1.5元至216元；聯發科（2454）維持平盤至1720元；廣達（2382）上漲1元來到290元；長榮（2603）上漲4.5元至212元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌119.38點或0.26％，收在46558.47點；標準普爾500指數下跌40.43點或0.61％，收6632.19點；那斯達克指數下跌206.62點或0.93％，收在22105.36點；費城半導體指數上漲3.47點或0.05％，收7646.64點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46558.47 ▼119.38 ▼0.26% S&P500 6632.19 ▼40.43 ▼0.61% NASDAQ 22105.36 ▼206.62 ▼0.93% 費城半導體指數 7646.64 ▲3.47 ▲0.05%

資料來源：證交所