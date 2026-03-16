台積電漲15元至1880　台股漲逾362點至33763

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（16日）以33541.25點開出，指數大漲140.93點，漲幅0.42％。隨後漲勢擴大，加權指數上漲362.94點至33763.26點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1875元，漲幅0.54％，隨後進一步上漲15元或0.8%至1880元；鴻海（2317）上漲1.5元至216元；聯發科（2454）維持平盤至1720元；廣達（2382）上漲1元來到290元；長榮（2603）上漲4.5元至212元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌119.38點或0.26％，收在46558.47點；標準普爾500指數下跌40.43點或0.61％，收6632.19點；那斯達克指數下跌206.62點或0.93％，收在22105.36點；費城半導體指數上漲3.47點或0.05％，收7646.64點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46558.47
|▼119.38
|▼0.26%
|S&P500
|6632.19
|▼40.43
|▼0.61%
|NASDAQ
|22105.36
|▼206.62
|▼0.93%
|費城半導體指數
|7646.64
|▲3.47
|▲0.05%
資料來源：證交所
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