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22檔台股ETF除息拼場！00919、00713接力秀　共347萬受益人卡位參與

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近期金融市場受中東地緣政治風險影響表現劇烈震盪，台股ETF如果有不錯配息金額及年化殖利率數據台股ETF，值得穩健型投資人參考買進，統計本周3月16日至20日將有包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)等共22檔台股ETF將除息，吸引347萬9600名受益人關注。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

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進一步觀察這些將除息的台股ETF中，以預估年化配息率來看包括00919、00896、00918、00961、00922共5檔都有10%以上，市場法人表示，00919本次配息金額0.78元創新高，且已連續12季維持10% 以上年化配息率，投資人可多留意相關投資契機。

市場法人表示，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，降息受惠最大的為金融類股，以00919為例，00919選股邏輯為大型股及高金融股配置比重，波動度降低更加適合長期存股。而金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，在中東地緣政治風險加劇因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，其中金融股財報亮麗，今年配息率更可期，加上金融股預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

關鍵字： 台股高息ETF除息配息率金融股

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