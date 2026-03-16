售屋回報從口頭到即時數據　永慶房屋「i特助」協助屋主精準調整售價成交

▲永永慶房屋導入AI工具「i特助」，透過數據化資訊讓屋主即時掌握售屋進度與市場反應。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

同樣委託仲介銷售，服務品質與回報方式的差異，影響屋主對銷售進度的掌握。隨著科技工具導入，永慶房屋近期在通訊軟體LINE上推出AI科技工具「i特助」，透過自動推播房市資訊與物件行銷數據，讓屋主可隨時掌握銷售狀況。永慶房屋木柵捷運直營店經紀人員林家暐便透過該工具，協助長期在海外工作的屋主了解市場反應，並調整售屋策略，最終順利成交。

林家暐表示，該屋主長期在國外出差，委售物件為一樓庭院戶，因認為出入便利、具附加價值，最初開價約4,100萬元。不過，依據市場成交資料評估，該價格高於當地行情，由於長期不在台灣，加上時差因素，屋主難以即時掌握銷售狀況與市場回饋。林家暐指出，在「i特助」功能上線後，他邀請屋主加入「i特助委售服務群組」，系統會自動推播房市新聞與成交資訊，同時每週整理物件行銷數據與銷售報告，包括曝光量、點閱率、帶看次數及買方回饋等內容。

▲永慶房屋經紀人員林家暐運用「i特助」提供銷售數據，讓海外屋主即時了解市場反應。

透過數據資料，屋主能了解物件在市場上的接受度。林家暐也表示，經由數據分析與買方意見回饋，能進一步討論「曝光高但帶看少」可能原因，並建議屋主調整銷售策略。屋主表示，相較於部分仲介以口頭方式回報銷售進度，數據化資訊讓他更容易理解市場，也能更快做出判斷。由於銷售資訊持續更新，並能清楚掌握買方反應，最終決定將物件改為專任委託，由永慶房屋負責銷售。

隨著市場資訊逐漸透明，屋主也逐步調整對價格的預期。當合適買方出現時，屋主能迅速做出決策，該物件價格從原本4,100萬元逐步調整，最終以3,300萬元成交，在簽訂專任委託後約一個月完成交易。

▲永慶房屋運用「i特助」數據化回報物件銷售狀況，讓屋主更清楚掌握市場動態。

▲「i特助」協助售屋關鍵功能一覽。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，許多售屋案件卡關，未必是物件本身條件不足，而是屋主對市場資訊掌握有限，難以及時做出調整。透過數據化工具，將行銷成果與買方回饋即時呈現，有助於縮短資訊落差，也讓經紀人員能提供更具依據的建議。

永慶房屋目前投入超過300人的數位與資訊團隊，持續開發相關科技系統，希望結合AI工具與第一線經紀人員經驗，提升資訊透明度，讓屋主在售屋過程中能更清楚掌握市場動態與銷售進度。

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