邀社會新鮮人邁向「薪」自由！永慶房屋前進臺大校徵招募人才

▲永慶房屋前進臺大校徵，提供業務新人「前12個月每月6萬元」收入保障，鼓勵社會新鮮人挑戰收入無上限的業務工作。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

全台規模最大的校園徵才博覽會3月7日在臺灣大學舉辦，共吸引347家企業、450個攤位，釋出多元職缺招募即將畢業的社會新鮮人。房仲第一品牌永慶房屋也前進臺大校徵，提供職位諮詢，同時祭出全新《永慶薪自由》徵才方案，提供業務新人「前12個月每月6萬元」收入保障，等於首年就有72萬元，鼓勵社會新鮮人挑戰收入無上限的業務工作，為自己創造財富「薪」自由！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋看好台灣房市長期發展，即便當前房市尚未全面回溫，多數房仲業者採取保守觀望態度，我們農曆年前已在土城區開出一家店，穩坐土城區店數最多的房仲品牌，之後新莊區也將再開一家店。永慶房屋將持續擴大招募業務人才，以因應雙北市達到350店的長期目標，從開工至今約兩週時間已經吸引超過500位求職者應徵詢問。

鼓勵新鮮人開啟「薪自由、新自由、心自由」職涯道路

根據人力銀行發布「2025新鮮人就業追蹤」調查，顯示2025年畢業生平均起薪33,010元，其中有36.6%的新鮮人半年已經換了工作，其中「不滿意薪資」的比例高達62.5%！永慶房屋了解薪資的重要性，祭出高薪業務職缺吸引社會新鮮人，除了「前12個月每月6萬元」的保障，第13個月後，業務底薪最高可以達7萬5千元，業績獎金另外計算，讓有企圖心的年輕人，即使零經驗也能放心挑戰高薪舞台，打造「薪自由」的職涯。

永慶房屋更一改過去大眾對業務工作高工時的印象，推出「彈性工作8小時」、「月排休最高10天」等福利制度，讓業務夥伴能夠好好休息，達到工作、生活平衡，加上永慶提倡團隊合作的工作模式，即使業務在休假，若客戶有需求，會有其他夥伴即時補位，成交過程有貢獻的人員，都能分享到業績成果，讓所有夥伴休假時都能安心放鬆，實現「新自由」的平衡生活。

▲臺大校徵現場。永慶房屋的活動攤位吸引眾多學生停留詢問職缺與福利。

▲永慶房屋看好台灣房市長期發展，目標雙北市邁向350店，擴大招募業務人才。

AI科技工具提升效率 讓業務新人成交更簡單

針對新鮮人初入職場最擔心沒人教一事，塗振宏協理分享，永慶房屋規劃完善的教育訓練制度，業務新人從報到的第一天就有專屬師父帶領，幫助新人從做中學，提升學習效率，加速融入團隊，此外還有360小時的教育訓練。

值得一提的是，永慶房屋近年更導入多項AI科技工具提升工作效率，獨有的「AI智能教練」協助業務提升服務精準度與效率，「AI智能教練」每日自動梳理出重點工作項目，讓業務快速聚焦重點、精準做對事。在師父與AI科技的雙重幫助下，讓工作事半功倍，達成「心自由」的人生。

永慶房屋校園徵才活動從3月一路到7月份，將前進政治、世新及輔仁大學，下一場為3月20日(五)政治大學的校園徵才活動，歡迎有意投入房仲業、賺取高薪的求職者，可至活動現場洽詢，或上網搜尋「永慶房屋」。

