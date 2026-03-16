1年前預言漲到2000元！華爾街操盤手再喊「台積電目標價3000元」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電股價上月衝破2000元大關，華爾街操盤手、財務顧問「闕又上」一年前台積電股價在900元關卡附近震盪時，就預言台積電之後會漲到2000元，如今他再度信心喊話，台積電有望漲到3000元，「不要覺得它有多高到不能接受」，從企業獲利成長與本益比角度來看，台積電的股價仍有進一步上漲空間。

華爾街操盤手、財務顧問「闕又上」在臉書PO出影片，若把台積電目標放在3000元，不需要因為數字太高而無法接受。他表示，從1000元到2000元是100%的成長，但從2000元到3000元，幅度為50%，雖然同樣不容易，「但台積電在2025年、2024年，盈餘成長40%，非常高」。

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闕又上談台積電 目標價喊上3000元



若不回頭討論去年，只是單純以今年維持現有表現來看，闕又上表示，假設盈餘成長率落在30%到40%，每股盈餘大約可能來到85元至92元之間，再乘以20倍本益比，就有機會落在2000元水準，而台積電今年也達到這個目標，至於之後是否還會持續震盪，「我們不知道」。

闕又上也談到可能的修正幅度，若觀察美股相較台股有20%的溢價，台積電若以2000元計算，發生20%回檔時，價格就可能落在1600元附近，不過這樣的機會會不會真的出現，他直呼「我不知道，知道一定告訴你」。

他也補充，若投資人並非急著賣出，也不是一定要做價差，面對台積電這類大型權值股時，反而可以把眼光拉長，「那麼你的目標價應該就是再往前推1000塊，那就是定在3000。」