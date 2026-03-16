美光19日凌晨公布財報！點燃記憶體漲勢　旺宏5檔刷漲停

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美光（Micron）將於美東周三（18日）美股盤後（台灣周四、19日凌晨）公布第二季財報，加上記憶體族群進入股東會融券回補期高峰，支撐股價強勢震盪整理，旺宏（2337）在本土投顧喊進下，今（16）日股價再度拉出一根漲停板，威剛今日為融券最後回補日，股價開高走高，攻克395元漲停價位，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、青雲（5386）等三檔個股也受到激勵，也一度亮燈漲停。

AI基礎建設支出急速擴張，新增產能受限，造就記憶體「超級循環」，多位分析師調記憶體類股的目標價，也包括美光在內，美光財報表現佳的預期心理，加上今日為威剛最後融券回補日、群聯（8299），以及華邦電（2344）最後融券回補日分別落在本周五（20日）、3月23日，融券回補買盤催化記憶體族群漲勢。

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NAND大廠於今（2026）、明（2027）年兩年陸續退出低容量MLC（Multi-Level Cell）市場，今年位元供應量年減51%，而明年年減幅也有30%之多，低容量eMMC供需缺口擴大，合約價自去年第四季起漲，今年第一季平均漲幅上看150%。

挾著eMMC報價走揚，法人預估旺宏今年EPS上看30元，喊出股價上看300元驚人目標價，今日股價跳空強勢鎖住119元漲停價位，連拉二根漲停，展現挑戰120.5元歷史新高企圖心。

威剛將於5月22日召開股東會，今日為股東會召開前融券最後回補日，股價開高走高上攻395元漲停新高價位，宇瞻挾著2月獲利大幅成長利多消息，股價創下190.5元歷史新高。

