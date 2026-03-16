快訊／台股收盤下跌57.81點　台積電跌20元至1845

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（16日）開高走低，加權指數終場下跌57.81點，以33342.51點作收，跌幅0.17％，成交量7303.92億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲140.93點開出，指數開高走低，盤中最高達33765.81點，最低33278.06點，終場收在33342.51點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1845元，跌幅1.07％；鴻海（2317）上漲2元至216.5元；聯發科（2454）下跌10元至1710元；廣達（2382）維持平盤來到289元；長榮（2603）上漲11元至218.5元。
今天漲幅前5名個股為兆赫（2485）上漲6.2元，漲幅10％；元禎（1725）上漲2.95元，漲幅10％；柏承（6141）上漲2元，漲幅10％；訊芯-KY（6451）上漲21.5元，漲幅9.98％；立萬利（3054）上漲7.2元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為北極星藥業-KY（6550）下跌2.4元，跌幅9.96％；德律（3030）下跌27.5元，跌幅9.91％；三福化（4755）下跌16.5元，跌幅9.73％；睿生光電（6861）下跌16元，跌幅9.28％；力達-KY（4552）下跌2.1元，跌幅9.09％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|兆赫（2485）
|68.2
|▲6.2
|▲10.0％
|元禎（1725）
|32.45
|▲2.95
|▲10.0％
|柏承（6141）
|22.0
|▲2.0
|▲10.0％
|訊芯-KY（6451）
|237.0
|▲21.5
|▲9.98％
|立萬利（3054）
|79.4
|▲7.2
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|北極星藥業-KY（6550）
|21.7
|▼2.4
|▼9.96％
|德律（3030）
|250.0
|▼27.5
|▼9.91％
|三福化（4755）
|153.0
|▼16.5
|▼9.73％
|睿生光電（6861）
|156.5
|▼16.0
|▼9.28％
|力達-KY（4552）
|21.0
|▼2.1
|▼9.09％
資料來源：證交所
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