快訊／台股收盤下跌57.81點　台積電跌20元至1845

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（16日）開高走低，加權指數終場下跌57.81點，以33342.51點作收，跌幅0.17％，成交量7303.92億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲140.93點開出，指數開高走低，盤中最高達33765.81點，最低33278.06點，終場收在33342.51點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1845元，跌幅1.07％；鴻海（2317）上漲2元至216.5元；聯發科（2454）下跌10元至1710元；廣達（2382）維持平盤來到289元；長榮（2603）上漲11元至218.5元。

今天漲幅前5名個股為兆赫（2485）上漲6.2元，漲幅10％；元禎（1725）上漲2.95元，漲幅10％；柏承（6141）上漲2元，漲幅10％；訊芯-KY（6451）上漲21.5元，漲幅9.98％；立萬利（3054）上漲7.2元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為北極星藥業-KY（6550）下跌2.4元，跌幅9.96％；德律（3030）下跌27.5元，跌幅9.91％；三福化（4755）下跌16.5元，跌幅9.73％；睿生光電（6861）下跌16元，跌幅9.28％；力達-KY（4552）下跌2.1元，跌幅9.09％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 兆赫（2485） 68.2 ▲6.2 ▲10.0％ 元禎（1725） 32.45 ▲2.95 ▲10.0％ 柏承（6141） 22.0 ▲2.0 ▲10.0％ 訊芯-KY（6451） 237.0 ▲21.5 ▲9.98％ 立萬利（3054） 79.4 ▲7.2 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 北極星藥業-KY（6550） 21.7 ▼2.4 ▼9.96％ 德律（3030） 250.0 ▼27.5 ▼9.91％ 三福化（4755） 153.0 ▼16.5 ▼9.73％ 睿生光電（6861） 156.5 ▼16.0 ▼9.28％ 力達-KY（4552） 21.0 ▼2.1 ▼9.09％

資料來源：證交所