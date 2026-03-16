萬事達卡、富昇數位簽署合作備忘錄　推動虛擬資產創新應用

▲萬事達攜手富昇數位，推動虛擬資產創新應用。（圖／萬事達卡提供）

記者巫彩蓮／台北報導

萬事達卡宣布與富昇數位簽署合作備忘錄，此次策略結盟於符合台灣法律規範下，聚焦於三大面向的共同研究：導入加密貨幣身份憑證以優化鏈上轉帳、實現虛擬資產與銀行帳戶的無縫連結，以及強化數位資產交易與結算基礎設施，將在台灣研究開拓虛擬資產的創新應用場景，為民眾帶來安全和便捷的數位金融體驗。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡致力於為虛擬資產建立安全且值得信賴的支付基礎設施，在全球已推出加密貨幣身份憑證 (Crypto Credential)、加密貨幣支付卡計畫 (Crypto Card Program) 以及萬事達卡多代幣網絡 (Multi-Token Network, MTN) 等解決方案，助力虛擬資產生態系更透明、安全，並且能夠跨生態系整合。此次與富昇數位簽署合作備忘錄，雙方將合作在台灣推動鏈上轉帳、加密貨幣應用於日常支付、加密貨幣出入金等服務，為台灣消費者打造更安全、便捷的虛擬資產應用體驗。

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台灣大哥大總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，虛擬資產逐步走向主流，TWEX客戶長期佈局、累積財富的同時也非常關注創新應用，重視交易安全、身分驗證與既有金融體系的銜接方式，富昇數位與萬事達卡此次合作，源於雙方對於在合規前提下，讓虛擬資產更安全地被大眾使用的高度共識，期待藉此逐步推動虛擬資產更安全、穩健地融入既有金融體系並共同研究更多創新應用。

目前虛擬資產持有者在進行鏈上轉帳時，需先手動輸入複雜的虛擬資產錢包地址，並選擇正確的區塊鏈網絡，如填寫錯誤則可能造成不可逆的損失。萬事達卡加密貨幣身份憑證 (Crypto Credential) 透過以簡單的使用者別名取代複雜的錢包地址，並結合虛擬資產服務提供商 (VASPs) 的個人身份資訊驗證機制，讓使用者進行鏈上轉帳更安全便捷。

此外，萬事達卡更推出萬事達卡多代幣網絡 (Mastercard Multi-Token Network, MTN)，串接區塊鏈與傳統金融系統，讓銀行、金融機構和企業夥伴透過API即可使用安全、具擴展性的跨生態系數位資產支付與結算服務。而為了讓消費者能夠輕鬆的在日常消費中使用虛擬資產，萬事達卡加密貨幣支付卡計畫 (Mastercard Crypto Card Program) 讓持卡人可在全球超過1.5億個接受萬事達卡支付的商戶地點，使用錢包中的虛擬資產來支付和消費。

