賺贏台積電？台股震盪後，杜金龍曝抄底雙標的，加碼揭露歐洲金融股飆漲秘辛



▲招盡收全球最強金融股 不怕震還贏台積？《鈔錢部署》阮慕驊 ft.杜金龍。（圖／擷取自影片，下同）

財經中心／綜合報導

近期台股宛如洗三溫暖，3/9遭外資提款高達 1,208 億元，創下史上最大單日外資賣超紀錄。面對劇烈震盪的行情，最近一集財經節目華視-《鈔錢部署》由代班主持人阮慕驊邀請到資深台股專家杜金龍，除了分享股災當下的進場神操作，更首度在節目中大方公開比科技股更具息利雙收潛力的隱藏版黑馬：「全球金融股」。

小資族趁大跌聰明抄底，杜金龍精準掌握台積電、台達電

面對台股短線跌逾 4,000 點、高低點震幅達 11% 的劇烈波動，許多散戶不但沒被嚇跑，反而展現了螞蟻雄兵的實力。杜金龍在節目中大讚小資族「很厲害」，積極搶進台積電、鴻海、旺宏與群創等標的。他自己也身體力行，在台股大跌的週一開盤，就精準搶進 1,775 元的台積電與 1,805 元的台達電，並趁著週二大反彈靈活操作當沖，成功賺取價差。杜金龍建議，在第二、第三季的箱型整理期間，投資人可以採取低買高賣的策略來應對。

金融股發揮「穩定器」作用，抗跌表現亮眼

除了搶反彈賺價差，資產配置中的防禦部位也至關重要。阮慕驊在節目中指出，在上週大盤重挫 7% 的情況下，富邦金僅下跌 3%，而 MSCI 世界金融指數更只有微跌 1%，顯示金融股在全球股災中扮演了極為重要的穩定角色。

杜金龍表示，自己身為金融股的長期擁護者，深知金融股「進可攻、退可守」的特性。他特別點名富邦金，認為其獲利穩定且具備補漲空間，未來股價應仍有高點可期。此外，台灣存股族對金融股信仰極深，定期定額排行榜中，玉山金、兆豐金、中信金等 12 檔金融股霸榜，其 4% 至 5% 的預估殖利率，也遠高於台股大盤平均的 2% 到 3%。

打破科技股迷思！歐洲金融股「含息報酬率」飆破 100%

然而，節目中最令投資人驚豔的，莫過於「國際金融股」的超強爆發力。許多人以為 AI 科技股是報酬率霸主，但數據顯示，2025 年 MSCI 國際金融指數的含息報酬率高達將近 30%，甚至超越了資訊科技股。拉長至 5 年來看，金融股的報酬率不僅與科技股旗鼓相當，其波動率更是大幅減少了 8%，真正做到「高報酬、低波動」。

杜金龍特別揭露，過去常被台灣投資人忽略的「歐洲金融股」，才是真正彎腰撿鑽石的尋寶地。歐洲金融股近 5 年的平均股息率高達 5.9%，完勝日本的 4.6% 與台灣的 4.1%。在資本利得方面更是驚人，許多歐洲巨型銀行如西班牙的 BBVA、義大利的裕信銀行（UniCredit）等，含息報酬率甚至超過 100%，直接打敗台積電。

探究全球金融股其狂飆背後的三大動能，杜金龍分析指出：

1. AI 紅利發酵：導入 AI 使人事成本佔比大幅下降（從 43% 降至 25%），帶動 EPS 顯著成長。

2. 數位轉型：積極推動網銀並關閉實體分行，有效削減營運成本。

3. 企業併購綜效：透過大規模併購擴大市占率與規模經濟，大幅推升獲利與配息能力。

擁抱世界級金雞母，00998A 幫你一次打包

面對如此誘人的歐洲與全球金融股，台灣投資人該如何跨出海外？杜金龍建議，全球金融股ETF四大賣點成存股族抗震新神寶，與其單戀台灣金融股，更應該將部分資金配置到具備多角化優勢的海外金融市場。

節目最後，阮慕驊為觀眾解答了如此誘人的全球金融股，台灣投資人該如何輕鬆上車的投資管道。即將在 3 月 23 日至 27 日展開募集的「00998A（主動復華金融股息 ETF）」，就是一檔能幫投資人一次打包歐洲與美國頂尖金融巨頭的投資利器。擺脫被動追蹤指數的限制，00998A 由經理人主動嚴選市值百億美元以上、低壞帳的歐美優質金融巨擘，並搭配具爆發力的 Fintech 科技股，精準掌握被市場低估的「轉機股」與「併購題材」，且因為配息屬於海外所得，還能享有 750 萬的免稅額度優勢。對於想在 AI 震盪行情中穩住資產，又想兼顧高股息與大價差的投資人，絕對是值得留意的全新選擇。

大師抄底2檔大賺波段！小資狂撿3檔幹得好 1招盡收全球最強金融股 不怕震還贏台積？《鈔錢部署》阮慕驊 ft.杜金龍 20260312

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