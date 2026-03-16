馬士基：船用燃料供應恐失衡　新加坡漲幅達122%

▲馬士基擔心船用燃料供應失衡。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

美國以色列對伊朗的襲擊進入第17天，馬士基柯文勝(Vincent Clerc)上周在接受美國CNN採訪時表示，荷莫茲海峽關閉不僅會影響貨物流動，還可能導致航運公司在全球範圍內面臨船用燃料供應失衡的問題。

散裝與貨櫃船運業者指出，目前全球主要加油港還未發生缺油現象，但是價差很大，新加坡低硫油自2月27日戰爭爆發前一天的每噸505美元漲到今(16)日的1120.50美元，漲幅約122%，高硫油自426美元漲到882美元，漲幅約107%，而今日主要加油港油價最低的休士頓是743美元，比新加坡低約34%，紐約則是賣749美元、洛杉磯1072.50美元、香港1119美元

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柯文勝指出，目前全球石油總體供應充足，但海峽關閉可能導致燃料供應出現明顯的地理錯配。他表示：世界上石油是足夠的，但並不是每個地區都有足夠的石油。 有些地區燃料充足，而另一些地區則可能面臨短缺。

在這種情況下，航運公司可能需要主動在全球範圍內調配燃料，以確保船隊能夠持續運營。 「我們需要主動在全球調動燃料資源，這樣當船舶靠港時就能獲得維持航運網路運轉所需的燃料。 這對航運業來說是全新的挑戰。」

與此同時，海灣地區多個關鍵物流樞紐也受到局勢影響。柯文勝表示，全球貿易高度依賴的一些港口目前正面臨關閉或受限運營，例如傑貝阿里和阿布達比。

為保障貨物運輸，馬士基計劃在海峽以外的地區港口進行中轉操作，例如阿曼或吉達等港口，然後再安排船舶執行後續航線任務。

柯文勝認為，短期內航運業仍有能力應對這一局面，但如果海峽長期關閉，可能會對全球供應鏈造成嚴重衝擊。如果這種情況持續下去，全球供應鏈將出現嚴重擁堵和重大問題。」

針對部分國家討論為商船提供海軍護航一事，包括英國、印度和美國，柯文勝表示歡迎這一想法，但認為其可行性和持續性仍存在疑問。 他表示，如果護航機制安全且有效，或許可以在一定時期內恢復貿易，但從長期來看，單純依靠軍事護航難以成為永久解決方案。

此外，中國方面也在密切關注局勢。 由於海灣地區大量石油供應亞洲經濟體，任何能源供應中斷都可能對亞洲經濟產生重大影響。

據悉，中國交通部門已召集馬士基及地中海航運及其競爭對手管理層進行會談。雙方討論了國際航運業務相關問題。 柯文勝表示，公司正與中國政府保持溝通，中國方面理解航運企業面臨的額外成本，同時也希望中國客戶能夠得到公平對待。

柯文勝將當前局勢與新冠疫情初期進行類比，稱航運業正在進入「未知領域」，他表示：「唯一可以類比的可能是新冠疫情，當時我們也從未經歷過類似情況。 如今我們同樣需要適應新的挑戰，比如在全球範圍內調配燃料，以確保在正確的時間、正確的地點獲得合適價格的燃料。 ”

之前柯文勝接受華爾街日報訪問時指出，因為荷莫茲海峽封鎖，目前約有10艘馬士基船舶被困在波斯灣。