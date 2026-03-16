全球電動車去年Q4牽引逆變器裝機量創新高　高壓平台滲透率持續提升

▲比亞迪。（圖／翻攝自比亞迪）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新電動車牽引逆變器研究，2025年第四季因純電動車(BEV)銷量較前一年同期成長，帶動全球逆變器市場裝機量攀升至965萬台左右，創近兩年新高，顯示電動化趨勢與單車電驅系統搭載率持續提高。

觀察季度走勢，2024年第四季因整車銷售旺季加持，逆變器出貨量即突破867萬台。2025年同期隨著中國與歐洲市場需求回溫，出貨量再度提升，儘管受成本下降影響，逆變器市場總營收從55億美元略降至53億美元，整體仍呈現「量增價穩」格局，顯示產業競爭雖加劇，但技術升級持續支撐平均單價。

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從電動車電壓平台結構的角度分析，2025年第四季大於550V的高壓系統（對應800V架構）裝機量年增38%，成長最為顯著，總數達139萬台，滲透率持續擴大至14%。300V至≤550V區間裝機量達604萬台，仍為當前主流，≤300V則較2024年同期下滑11%。高壓化趨勢帶動SiC功率元件滲透率持續提升，並提升電驅系統效率與快充性能。

供應商格局方面，整體市場集中度維持穩定。BYD長期居首位，2025年第四季市占率約17%，為垂直整合模式最大受益者。Denso占據約11%的市場，穩居日系供應鏈核心。其他中國供應商Huawei、Inovance的市占率也別保持在4-5%，連同領先的BYD，反映出中國電驅自主化趨勢明確。

TrendForce表示，全球牽引逆變器市場已從早期的高速成長，轉向規模化、技術升級並行的新階段。未來成長動能將來自800V高壓平台持續普及、多合一電驅整合，以及SiC功率模組成本下降。隨著整車廠強化自研與垂直整合策略，供應鏈競爭將加劇，但具備高壓技術與系統整合能力的廠商，仍可望在新一輪電動化浪潮中取得關鍵優勢。