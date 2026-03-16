IEAT、生策會與輸出入公會聯誼會　打造生技醫療產業與外貿新平台

▲簽約儀式由IEAT理事長暨輸出入公會聯誼會會長黃教漳(前排右)與生策會執行長周志浩(前排左)代表簽署合作備忘錄，後排左起醫藥工業技術發展中心王珮瑜總經理、台北醫學大學李岡遠副校長、行政院蔡爾輝政務顧問、衛福部莊人祥常務次長、經濟部黃青雲經濟參事、雃博公司李永川董事長及IEAT黃文榮秘書長。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)今(16)日下午舉辦「生技醫療國際新局論壇」，並在衛福部莊人祥次長、經濟部國際貿易署黃青雲經濟參事，以及上百位產官學界貴賓共同見證下，由IEAT、國家生技醫療產業策進會(生策會) 及中華民國輸出入公會聯誼會正式簽署三方合作備忘錄(MOU)，共同建立台灣生技醫療產業與外貿協作的新平台。



IEAT理事長黃教漳身兼輸出入公會聯誼會會長，他表示，這次合作具有多重意義。IEAT雖已與全球63個國家、193個重要工商團體簽署合作備忘錄，但今天是首次與國內國家級產業推動協會簽約；輸出入公會聯誼會今天也首次進行跨產業合作，將推動外貿的資源與生策會的產業能量結合；同時，三方合作也是跨部會協作的象徵，由經濟部輔導的外貿團體與衛福部輔導的生技醫療團體共同合作，別具歷史意義。





▲IEAT理事長黃教漳(中左)與生策會執行長周志浩(中右)，衛福部次長莊人祥(右)與經濟部國際貿易署經濟參事黃青雲(左)於論壇致詞。（圖／IEAT提供）

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黃理事長指出，三方合作將以產業為核心、外貿為市場網絡，整合各方資源，協助台灣生技醫療產業拓展國際市場，提升全球能見度與競爭力。衛福部莊次長與經濟部黃參事也肯定合作的重要性，期盼政府、產業及外貿平台攜手，持續提升台灣生醫產業的創新力與國際鏈結能力。

生策會執行長周志浩表示，生技醫療產業要走向國際，除了研發、技術與臨床能力，也需要完整的市場對接與跨域合作機制。透過此次三方合作平台，將有效整合產業端與外貿端資源，讓台灣優質醫療技術與產品更有效率地走向國際。

IEAT目前擁有6700家會員企業，其中生醫相關會員超過1600家，並設有醫療器材、西藥、化妝品、中藥等行業小組，長期推動產業研究與政策建言。結合擁有174個成員公會的輸出入公會聯誼會及深耕台灣生技醫療產業的生策會，將形成更完整的合作機制，促進產業國際化與跨域交流。