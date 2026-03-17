高股息ETF今年績效誰領先？00929以雙位數報酬勝出

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高股息ETF績效排名出爐！統計23檔高股息ETF今年以來表現，僅5檔含息報酬率超過7%，其中復華台灣科技優息（00929）以10.3%的還原息總報酬率居冠，且為唯一報酬突破一成的高股息ETF。同時，在近一週與近一月表現上，00929含息報酬也優於大盤及電子類股指數，表現亮眼。

排名第二為FT臺灣永續高息（00961），含息報酬率9.7%；第三名為統一台灣高息動能（00939），約9%；台新永續高息中小（00936）與元大高股息（0056）則分別為8.9%與7.6%。整體來看，23檔高股息ETF中，超過半數今年以來含息報酬率低於6%，其中更有4檔不到3%，績效差距明顯。

法人指出，00929今年績效轉強，關鍵在於追蹤指數「特選臺灣科技優息指數」去年底完成編製規則升級。新版指數將成分股由40檔擴增至50檔，並將定期審核頻率由一年一次提高為一年兩次（6月與12月），使指數能更即時反映企業基本面與產業變化；同時納入生技醫療、數位雲端及綠能環保等科技產業，投資版圖更加完整。

隨著台積電、聯發科、環球晶、大立光等科技指標企業納入成分股，00929的投資組合也由過去偏重收益配置，逐步轉向兼顧股息與資本利得的選股策略，帶動投組成長動能提升，也使今年績效明顯轉強。

同時，00929配息能力也同步提升，觀察其配息紀錄，目前每受益權單位配息約0.11元，較一年前約0.07元增加0.04元，增幅約57%。若以目前價格估算，年化配息率約6.7%，在高股息ETF中仍具吸引力。市場也高度關注，若未來每單位配息提高至0.12元，年化配息率將有機會突破7%，使00929的月配息優勢進一步提升。

此外，在績效與配息表現帶動下，00929持續獲八大官股青睞。資料顯示（截至3月11日），八大官股合計持有00929約172億元、約87萬張，在官股ETF庫存中排名第9，顯示其仍是公股資金長期持有的重要ETF之一。

整體來看，00929受惠於指數規則調整、科技權值股納入及配息連續調升等因素，今年以來表現明顯領先，後續配息是否再上調及優異績效能否延續，將是市場後續觀察重點。