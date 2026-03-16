外資大砍台股439億！友達賣最多 台積電連三賣

台股今（16日）收跌57.81點，三大法人均站在調節方，外資賣超439億元，其中面板股的友達（2409）被重砍逾9萬張，居賣超首位；至於護國神山台積電（2330）預計明（17日）除息，外資連著3個交易日站賣方，共計賣出4.7萬張。

郭台銘喜迎125億元！ 鴻海每股擬配7.2元現金破紀錄

鴻海（2317）財務長黃德才今（16）日在法說會中指出，董事會已通過去年每股稅後純益（EPS）達13.6元刷新高以外，董事會亦通過配發7.2元現金股利，創上市以來新高，由於配發率高達52.9%，同步寫下史上最高配發成績。市場估計鴻海創辦人郭台銘可喜迎125.25億元現金股利，而郭台銘夫人曾馨瑩至少可進帳1800萬元股利。

記憶體廠宜鼎2月每股暴賺16.22元 年增1263%坐穩千金股

記憶體模組大廠宜鼎（5289）因近期有價證券交易達公布注意標準，今（16）日提前公布獲利，2月自結單月每股大賺16.22元，不但超車2024年全年的12.2元，也比去年同期成長1263%。

竹科超高壓變電所起火 台電：3承包商人員受傷、有用戶瞬間壓降

台電說明，今（16）日下午3時30分左右，位於新竹市東區力行路（新竹科學園區)的竹園超高壓變電所電壓穩定設備進行測試過程時，不慎發生火警，3名承包商人員受傷，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。

鴻海去年賺1893億、EPS飆13.6元破紀錄 雲端部門2026強勁成長

鴻海（2317）今（16）日法說會公告 2025 全年稅後純益 1893.54 億元，年增 24%，每股稅後純益（EPS）為 13.61 元，創下歷年新高，法說會報告也預告今年雲端網路部門將強勁成長。

探針卡廠旺矽股價創高 提前公布獲利單月每股賺逾4元年增8成

半導體封測介面探針卡廠旺矽（6223）今（16日）公布1月自結獲利，單月每股賺4.31元，比去年同期大增84.19%；基本面表現佳，旺矽今日股價早盤創高來到3680元。

外資上調台積電目標價至2200元 看好AI營收比重今年突破兩成

外資券商看好AI需求持續推升晶圓代工龍頭台積電（2330）營運動能。Bernstein分析師指出，在AI與非AI需求同步強勁帶動下，台積電未來營收成長動能穩健，並將其目標價由原先的1800元上調至2200元。

美光19日凌晨公布財報！點燃記憶體漲勢 旺宏5檔刷漲停

美光（Micron）將於美東周三（18日）美股盤後（台灣周四、19日凌晨）公布第二季財報，加上記憶體族群進入股東會融券回補期高峰，支撐股價強勢震盪整理，旺宏（2337）在本土投顧喊進下，今（16）日股價再度拉出一根漲停板，威剛今日為融券最後回補日，股價開高走高，攻克395元漲停價位，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、青雲（5386）等三檔個股也受到激勵，也一度亮燈漲停。

中東戰火美元強勢 新台幣貶破32大關、創10個月低點

中東戰火未歇，市場避險情緒居高不下，美元指數重回100，非美貨幣續走跌，新台幣兌美元今（16日）貶勢延續，早盤摜破32元整數大關，低點觸及32.03，貶值1.12角，創下去年5月以來、10個月低點。

中東衝突受惠 5檔低價特化股盤中亮燈漲停

中東衝突持續升溫，荷姆茲海峽仍未解封，國際原油價格飆破每桶100美元大關，掀起全球能源與石化原料供應疑慮，資金轉向下，5檔低價特用化學（特化股）今（16）日盤中連袂亮燈漲停，提前卡位的投資人賺到以小博大的空間。