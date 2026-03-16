美廉社加盟展推「分潤+」　四天累計逾200件加盟意向創歷年新高

▲美廉社春季加盟展推「分潤+」。（圖／三商家購提供）

記者高兆麟／台北報導

三商家購（2945）旗下品牌美廉社參與「2026 台北春季國際連鎖加盟大展」，推出展場限定「0 元加盟金」優惠及全新升級的「分潤+」加盟專案，吸引不少創業族群關注。展期四天共累計 200 餘件加盟意向，創下美廉社參加加盟展以來歷史新高紀錄。

三商家購表示，隨著創業風潮升溫，具備低成本投入與穩定現金流特性的社區型零售通路，逐漸成為許多創業者投入市場的重要選擇。本次推出的「分潤+」加盟專案，全面升級分潤制度，分潤區間由過去 65%、100% 提升至 70%-110%，最高可享 110% 超額分潤，讓加盟主的經營成果能更直接反映在收入表現上。

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此外，本次春季加盟展亦推出展場限定「0 元加盟金」最終場的優惠，並搭配創業激勵金最高 12 萬元（台北市加碼雙倍送） 等方案，進一步降低創業門檻，吸引有意投入零售創業的民眾現場諮詢與洽談。



三商家購指出，美廉社 2025 年加盟占比已提升至 37%，未來將持續透過加盟展及制度優化推動加盟布局，目標逐步將加盟占比提升至 50%，打造更穩健且可長期經營的加盟體系。打造更具規模與長期發展潛力的加盟體系。