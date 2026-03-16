外資大砍台股439億！友達賣最多　台積電連三賣

▲台股、示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股今（16日）收跌57.81點，三大法人均站在調節方，外資賣超439億元，其中面板股的友達（2409）被重砍逾9萬張，居賣超首位；至於護國神山台積電（2330）預計明（17日）除息，外資連著3個交易日站賣方，共計賣出4.7萬張。
台股今日三大法人賣超477.89億元，其中自營商賣超34.30億元，投信賣超4.06億元，外資及陸資賣超439.53億元。
外資賣超前10大個股，依序為友達9萬3546張、力積電（6770）3萬7793張、玉山金（2884）3萬5593張、群創（3481）2萬9277張、臺企銀（2834）1萬6688張、台積電（2330）1萬6174張、台新新光金（2887）1萬1919張、中鋼（2002）1萬1476張、台化（1326）9332張、三商壽（2867）9133張。
外資買超前10大個股，依序為華邦電（2344）4萬3234張、長榮（2603）2萬4847張、新興（2605）2萬24張、長榮航（2618）1萬5101張、緯創（3231）1萬3492張、南亞科（2408）1萬1987張、大聯大（3702）9365張、兆赫（2485）9124張、凱基金（2883）8882張、永光（1711）8369張。
讀者迴響