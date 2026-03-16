竹科變電所火警　 台積電：不預期產生影響、供電正常

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
台電於今日15時26分在竹園超高壓變電所於進行設備更新及電壓穩定設備測試期間，發生變壓器起火事件，致新竹科學園區部分區域出現瞬間電壓下降情形，針對外界關心是否影響晶圓廠生產，台積電表示，不預期會產生影響，目前供電正常。
台電表示，事故發生後，台電公司立即派員進行緊急處理，並迅速完成故障設備隔離作業，園區供電系統持續維持正常運作。經初步了解，本次事件造成部分園區用戶於事故發生當下出現瞬間壓降情形，惟未造成園區停電，整體供電品質目前已恢復穩定，園區目前供電正常，廠商生產未受影響。
依台電公司說明，今日下午於竹園超高壓變電所進行電壓穩定設備測試時，不慎引發火警。事故發生後已立即通報消防單位到場滅火，目前火勢未波及園區廠商設施，園區供電亦未受影響。另本次事故造成3名承包商人員受傷，已送醫治療，其餘人員均已安全撤離。
新竹科學園區管理局表示，已持續與台電公司保持密切聯繫，掌握事故處理進度及後續原因調查情形，並將督促相關單位加強施工安全及設備管理，以確保園區供電穩定與產業營運安全。竹科管理局將持續關注相關情形，如有進一步資訊將適時對外說明。
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