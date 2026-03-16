快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所與櫃買中心今（16）日一共公告9檔處置股新名單，預計由明（17）日起開始分盤交易，一路執行到3月30日為止，9檔個股中不乏印刷電路板（PCB）、記憶體飆股，包括大量（3167）、建榮（5340）與青雲（5386）皆為每20分鐘分盤交易一次，投資人要多加注意。

9檔處置股新名單如下：

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大量（3167）：20分鐘撮合一次。

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達25.04%、6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達89元、3月16日之週轉率為17.89%

誠美材（4960）：5分鐘撮合一次。

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達38.08%，3月16日元大證券商買進之比率為38.07%

宇瞻（8271）：5分鐘撮合一次。

理由：最近6個營業日累積收盤價漲幅達47.43%、6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達68.5元、3月16日之週轉率為13.07%、3月16日元大證券商賣出之比率為40.05%

港建*（3093）：5分鐘撮合一次。

理由：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達37.54%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大5.37倍；凱基證券公司當日受託買進該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為47.21%，凱基證券公司當日受託賣出該有價證券之成交量占當日該有價證券總成交量之比率為39.3%

博士旺（3555）：20分鐘撮合一次。

理由：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達38.93%、最近30個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達116.28%

廣穎（4973）：5分鐘撮合一次

理由：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達59.5%、當日週轉率達30.3%

宜鼎（5289）：5分鐘撮合一次

理由：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達28.62%、最近6個營業日(含當日)起迄兩個營業日的最後成交價價差達237元

建榮（5340）：20分鐘撮合一次

理由：當日本益比為98.32、股價淨值比為9.94且為其所屬產業類別股價淨值比之3.04倍、當日週轉率達5.72%、單一投資人當日賣出該有價證券之成交金額達1.34億元，且占當日該有價證券之總成交金額10.27%

青雲（5386）：20分鐘撮合一次

理由：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達30.6%、最近30個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達303.03%、最近60個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達364.95%、最近90個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達379.16%