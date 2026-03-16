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富邦金去年EPS 8.37元　總座：股利政沒有改變

▲▼富邦金法說。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲富邦金總經理韓蔚廷表示，今年股利政策沒有改變。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）於今（16）日召開法人說明會，去年稅後淨利1209.4億，每股盈餘（EPS）8.37元，被問到40.3萬名股東關心股利發放一事，總經理韓蔚廷表示，政策並沒有改變，配發率落在40～50%，會以現金股利為主，至於是否搭配股票股利，必須等董事會討論決議。

韓蔚廷強調，股利政策會以子公司上繳、資本狀況、金融市場變化、股東期待、同業發放水準等因素綜合考量，目前股利政策並沒有改變；此外，今年影響經營外在經營環境，除了目前進行中的中東戰事，還有美國關稅進展，由於川普對等關稅遭最高院否決，關稅必須重新談，這是第二個變數，而第三個變則是看AI發展，金融市場容易隨著消息面而波動。

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對接軌IFRS 17及新一代清償能力制度(TIS)，富邦人壽指出，IFRS 17為會計準則之轉換，主要改變財務報表表達方式，並不改變公司經營實質與獲利能力。多年來，富邦人壽即提前從營運結構與風險管理層面進行布局，接軌後成果逐步顯現。透過累積合約服務邊際（CSM）及厚實外匯價格變動準備金，富邦人壽得以在新制下更完整呈現經營價值與長期韌性，未來CSM亦將持續挹注獲利表現。

接軌 IFRS 17及TIS後，富邦人壽公司獲利結構與資本水準更能反映長期經營成果，清償能力於過渡期間維持穩健並呈現正向趨勢。整體而言，新制有助提升財務透明度與配息能見度，展現富邦人壽長期穩健經營與持續成長的能力。

富邦人壽今（2026）年接軌時合約服務邊際(CSM)餘額為4,032億元，年增13%，主要成長來自於新契約CSM貢獻620億元，將IFRS17基礎之淨值，加計稅後CSM之調整後淨值達8,571億，較前（2025）年底IFRS 4基礎之淨值增加約36%，調整後淨值比15.7%，調整後淨值更完整展現公司經濟價值。此外，今（2026）接軌時含過渡措施的TIS比率為125%～140%，透過累計獲利、新契約CSM、發債規劃等方式，預計各年度自有資本增加數可望達成目標。

富邦產險部份，淨值為345億元，較IFRS4基礎之淨值288億元增加57億元，主係接軌IFRS17後資產與負債均下降，增加數均轉列特別盈餘公積。此外，去年TIS比率逾150%，高於法定標準，無須過渡措施；前年獲利若採IFRS17基礎，較IFRS4基礎增加約9億元，主係取消覆蓋法。

富邦金控部分，IFRS17基礎之淨值，加計主要來自富邦人壽稅後CSM之調整後淨值約1.2兆元，較IFRS4基礎之淨值上升26%，去年金控獲利若採IFRS17基礎為1,150億元，而自今年起之獲利、ROA及ROE，皆將以考量FVOCI股票處分稅後損益之調整後指標，以完整反映公司營運表現。
 

關鍵字： 標籤:富邦金股利政策IFRS17獲利報告財務透明

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