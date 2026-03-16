ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／達飛率先恢復波斯灣航線運務　法國航母、直升機護航

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運，上個月開始下單訂造甲醇燃料船。（圖／達飛通運提供）

▲法國達飛航運率先恢復波斯灣航線運務。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

法國達飛航運台灣公司今(16)日證實，在法國政府決定派遣包括航空母艦在內的8艘艦艇與直升機護航下，已經開始恢復波斯灣航線運務，船隻將彎靠阿拉伯聯合大公國的富查伊拉(Fujairah)與豪爾法坎(Khor AlFakkan)兩港，再經由陸運或支線船轉至傑貝阿里、哈利法、達曼、哈馬德、烏姆蓋斯爾胡瓦伊赫、舒艾巴、巴林等地。

公告內容還包括亞洲至紅海及波灣地區冷藏櫃訂艙重新開放，在目前部分航線仍受限制的情況下，公司將持續提供穩定的服務，並重新亦重新開放前往波灣地區(包含阿拉伯聯合大公國及波斯灣北部服務路線AS1+BIGEX/PIKEX服務至Fujairah或Khor AIFakkan，再透過陸路或支線船轉運至開放目的地。波灣地區不接受危險品及超規貨物(00G/BBK)託運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際媒體報導，在本月9日，法國方面正式向中東相關海域增派海軍力量，並明確釋放出為商船護航、推動重點航道恢複通行的信號。接著 法國達飛航在本月12日率先宣佈恢復多個中東國家的進出口訂艙業務，並重新開放通往伊拉克、科威特、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯、阿聯酋等市場的多式聯運服務。

本月9日，法國總統馬克龍在登上「戴高樂」號航母時明確表示，法國將在未來48小時內完成新一輪部署。屆時，法國在相關區域，也就是從東地中海、紅海直至荷莫茲海峽方向，將擁有包括“戴高樂”號航母在內的8艘護衛艦、2艘兩棲直升機母艦以及配套艦載機和直升機力量。

幾天後，法國總統府再次確認，「戴高樂」號及其護航編隊的航路已重新指向東地中海，並將進一步部署至紅海，為荷莫茲海峽重開做準備。

法國總統馬克宏明確表示，「我們正在籌備一項純防禦性質、純護航性質的任務。 這項任務必須與歐洲國家和非歐洲國家共同準備，其目的是在衝突最激烈階段結束后儘快實現對貨櫃船和油輪的護航，並逐步重開荷莫茲海峽。

大陸信德海事指出，達飛在最新客戶通告中宣佈，立即恢復涉及伊拉克、科威特、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯和阿聯酋等國家的出口訂艙業務。公司還公佈了一整套配套的多式聯運解決方案，通過支線船、卡車以及保稅陸橋等方式，重新打通相關貨物流向。

在出口方向之外，達飛隨後又進一步宣布，恢復發往上述中東國家的進口訂艙業務。換句話說，達飛此次恢復的不是單一方向上的部分業務，而是圍繞多個中東市場，重新建立起進出口雙向承接能力。

信德海事分析，達飛此次恢復業務，並不是簡單地恢復傳統海運直靠模式，而是同步推出了多個通道化、組合式的物流方案。 這說明公司並不是認為風險已經消失，而是在當前環境下，開始通過更具彈性的運輸組織方式，重新承接中東市場貨流。

達飛本身就是法國企業。法國海軍力量在區域內加強部署，意味著達飛在風險判斷和業務決策上，自然會擁有比其他一些貨櫃船公司更快的反應。 無論是信息獲取、政策協同，還是對安全環境的內部判斷，達飛都可能更早形成相對明確的預期。

關鍵字： 達飛率先恢復波斯灣航線法國航母直升機護航

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【求心理陰影面積】妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

推薦閱讀

外資大砍台股439億！友達賣最多　台積電連三賣

外資大砍台股439億！友達賣最多　台積電連三賣

台股今（16日）收跌57.81點，三大法人均站在調節方，外資賣超439億元，其中面板股的友達（2409）被重砍逾9萬張，居賣超首位；至於護國神山台積電（2330）預計明（17日）除息，外資連著3個交易日站賣方，共計賣出4.7萬張。

2026-03-16 17:34
郭台銘喜迎125億元！　鴻海每股擬配7.2元現金破紀錄

郭台銘喜迎125億元！　鴻海每股擬配7.2元現金破紀錄

鴻海（2317）財務長黃德才今（16）日在法說會中指出，董事會已通過去年每股稅後純益（EPS）達13.6元刷新高以外，董事會亦通過配發7.2元現金股利，創上市以來新高，由於配發率高達52.9%，同步寫下史上最高配發成績。市場估計鴻海創辦人郭台銘可喜迎125.25億元現金股利，而郭台銘夫人曾馨瑩至少可進帳1800萬元股利。

2026-03-16 17:37
記憶體廠宜鼎2月每股暴賺16.22元　年增1263%坐穩千金股

記憶體廠宜鼎2月每股暴賺16.22元　年增1263%坐穩千金股

記憶體模組大廠宜鼎（5289）因近期有價證券交易達公布注意標準，今（16）日提前公布獲利，2月自結單月每股大賺16.22元，不但超車2024年全年的12.2元，也比去年同期成長1263%。

2026-03-16 15:51
竹科超高壓變電所起火　台電：3承包商人員受傷、有用戶瞬間壓降

竹科超高壓變電所起火　台電：3承包商人員受傷、有用戶瞬間壓降

台電說明，今（16）日下午3時30分左右，位於新竹市東區力行路（新竹科學園區)的竹園超高壓變電所電壓穩定設備進行測試過程時，不慎發生火警，3名承包商人員受傷，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。

2026-03-16 16:41
鴻海去年賺1893億、EPS飆13.6元破紀錄　雲端部門2026強勁成長

鴻海去年賺1893億、EPS飆13.6元破紀錄　雲端部門2026強勁成長

鴻海（2317）今（16）日法說會公告 2025 全年稅後純益 1893.54 億元，年增 24%，每股稅後純益（EPS）為 13.61 元，創下歷年新高，法說會報告也預告今年雲端網路部門將強勁成長。

2026-03-16 15:13
探針卡廠旺矽股價創高　提前公布獲利單月每股賺逾4元年增8成

探針卡廠旺矽股價創高　提前公布獲利單月每股賺逾4元年增8成

半導體封測介面探針卡廠旺矽（6223）今（16日）公布1月自結獲利，單月每股賺4.31元，比去年同期大增84.19%；基本面表現佳，旺矽今日股價早盤創高來到3680元。

2026-03-16 14:24
外資上調台積電目標價至2200元　看好AI營收比重今年突破兩成

外資上調台積電目標價至2200元　看好AI營收比重今年突破兩成

外資券商看好AI需求持續推升晶圓代工龍頭台積電（2330）營運動能。Bernstein分析師指出，在AI與非AI需求同步強勁帶動下，台積電未來營收成長動能穩健，並將其目標價由原先的1800元上調至2200元。

2026-03-16 13:57
美光19日凌晨公布財報！點燃記憶體漲勢　旺宏5檔刷漲停

美光19日凌晨公布財報！點燃記憶體漲勢　旺宏5檔刷漲停

美光（Micron）將於美東周三（18日）美股盤後（台灣周四、19日凌晨）公布第二季財報，加上記憶體族群進入股東會融券回補期高峰，支撐股價強勢震盪整理，旺宏（2337）在本土投顧喊進下，今（16）日股價再度拉出一根漲停板，威剛今日為融券最後回補日，股價開高走高，攻克395元漲停價位，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、青雲（5386）等三檔個股也受到激勵，也一度亮燈漲停。

2026-03-16 11:19
中東戰火美元強勢　新台幣貶破32大關、創10個月低點

中東戰火美元強勢　新台幣貶破32大關、創10個月低點

中東戰火未歇，市場避險情緒居高不下，美元指數重回100，非美貨幣續走跌，新台幣兌美元今（16日）貶勢延續，早盤摜破32元整數大關，低點觸及32.03，貶值1.12角，創下去年5月以來、10個月低點。

2026-03-16 10:53
中東衝突受惠　5檔低價特化股盤中亮燈漲停

中東衝突受惠　5檔低價特化股盤中亮燈漲停

中東衝突持續升溫，荷姆茲海峽仍未解封，國際原油價格飆破每桶100美元大關，掀起全球能源與石化原料供應疑慮，資金轉向下，5檔低價特用化學（特化股）今（16）日盤中連袂亮燈漲停，提前卡位的投資人賺到以小博大的空間。

2026-03-16 10:14

讀者迴響

熱門新聞

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

美光19日凌晨公布財報！點燃記憶體漲勢　旺宏5檔刷漲停

205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

台股「黑天鵝」下一步？　觀察3變數

鴻海去年賺1893億、EPS飆13.6元破紀錄　雲端部門2026強勁成長

1年前預言漲到2000元！他再喊「台積電目標價3000元」

郭台銘喜迎125億元！　鴻海每股擬配7.2元現金破紀錄

記憶體廠宜鼎2月每股暴賺16.22元　年增1263%坐穩千金股

外媒點名2檔AI神股最值得買入　台積電入列

法巴產喊「撤出台灣」　金管會證實2月提申請、尊重公司決定

53歲單身女果斷提早退休　曝靠700萬優雅度日秘訣

00929吸引存股族目光　專家教戰打造月領1萬策略

快訊／達飛率先恢復波斯灣航線運務　法國航母、直升機護航

22檔台股ETF除息拼場！00919、00713接力秀　共347萬受益人卡位參與

外資大砍台股439億！友達賣最多　台積電連三賣

外資上調台積電目標價至2200元　看好AI營收比重今年突破兩成

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366