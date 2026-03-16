快訊／達飛率先恢復波斯灣航線運務　法國航母、直升機護航

▲法國達飛航運率先恢復波斯灣航線運務。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

法國達飛航運台灣公司今(16)日證實，在法國政府決定派遣包括航空母艦在內的8艘艦艇與直升機護航下，已經開始恢復波斯灣航線運務，船隻將彎靠阿拉伯聯合大公國的富查伊拉(Fujairah)與豪爾法坎(Khor AlFakkan)兩港，再經由陸運或支線船轉至傑貝阿里、哈利法、達曼、哈馬德、烏姆蓋斯爾胡瓦伊赫、舒艾巴、巴林等地。

公告內容還包括亞洲至紅海及波灣地區冷藏櫃訂艙重新開放，在目前部分航線仍受限制的情況下，公司將持續提供穩定的服務，並重新亦重新開放前往波灣地區(包含阿拉伯聯合大公國及波斯灣北部服務路線AS1+BIGEX/PIKEX服務至Fujairah或Khor AIFakkan，再透過陸路或支線船轉運至開放目的地。波灣地區不接受危險品及超規貨物(00G/BBK)託運。

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國際媒體報導，在本月9日，法國方面正式向中東相關海域增派海軍力量，並明確釋放出為商船護航、推動重點航道恢複通行的信號。接著 法國達飛航在本月12日率先宣佈恢復多個中東國家的進出口訂艙業務，並重新開放通往伊拉克、科威特、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯、阿聯酋等市場的多式聯運服務。

本月9日，法國總統馬克龍在登上「戴高樂」號航母時明確表示，法國將在未來48小時內完成新一輪部署。屆時，法國在相關區域，也就是從東地中海、紅海直至荷莫茲海峽方向，將擁有包括“戴高樂”號航母在內的8艘護衛艦、2艘兩棲直升機母艦以及配套艦載機和直升機力量。

幾天後，法國總統府再次確認，「戴高樂」號及其護航編隊的航路已重新指向東地中海，並將進一步部署至紅海，為荷莫茲海峽重開做準備。

法國總統馬克宏明確表示，「我們正在籌備一項純防禦性質、純護航性質的任務。 這項任務必須與歐洲國家和非歐洲國家共同準備，其目的是在衝突最激烈階段結束后儘快實現對貨櫃船和油輪的護航，並逐步重開荷莫茲海峽。

大陸信德海事指出，達飛在最新客戶通告中宣佈，立即恢復涉及伊拉克、科威特、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯和阿聯酋等國家的出口訂艙業務。公司還公佈了一整套配套的多式聯運解決方案，通過支線船、卡車以及保稅陸橋等方式，重新打通相關貨物流向。

在出口方向之外，達飛隨後又進一步宣布，恢復發往上述中東國家的進口訂艙業務。換句話說，達飛此次恢復的不是單一方向上的部分業務，而是圍繞多個中東市場，重新建立起進出口雙向承接能力。

信德海事分析，達飛此次恢復業務，並不是簡單地恢復傳統海運直靠模式，而是同步推出了多個通道化、組合式的物流方案。 這說明公司並不是認為風險已經消失，而是在當前環境下，開始通過更具彈性的運輸組織方式，重新承接中東市場貨流。

達飛本身就是法國企業。法國海軍力量在區域內加強部署，意味著達飛在風險判斷和業務決策上，自然會擁有比其他一些貨櫃船公司更快的反應。 無論是信息獲取、政策協同，還是對安全環境的內部判斷，達飛都可能更早形成相對明確的預期。