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輝達GTC大會來了！黃仁勳將發表主題演講　曝新款晶片及軟體發展

▲▼輝達執行長黃仁勳於2025 APEC企業高峰會演說。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳將在GTC大會上發表主題演講。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）年度科技盛會GTC大會正式登場，執行長黃仁勳將發表專題演說，預計會公布公司在軟硬體方面的最新發展進度，包含備受矚目的新一代晶片，並分享他對未來AI產業版圖的深度佈局與應對策略。

這場在加州聖荷西萬人球場舉辦的盛典，焦點全在執行長黃仁勳身上。身為全球市值龍頭的掌舵人，他預計會介紹以物理學家命名、代號為「Feynman」（費曼）的新款AI晶片。除了硬體發展外，他可能還會聊到資料中心運作、程式軟體CUDA，AI代理人（AI agents）的數位助理及機器人等實體AI技術。

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市場也盯著輝達如何應對推論運算領域的挑戰。輝達先前砸下重金取得新創公司Groq的技術授權，這家公司專攻快速且省錢的AI問答預測。隨著Meta、OpenAI等大廠從訓練模型轉向服務廣大用戶，推論晶片的爭奪戰越來越白熱化。分析師認為，黃仁勳會展現強硬態度，防禦那些想搶奪市佔率的競爭對手。

即便許多大客戶都開始嘗試自己研發晶片，輝達在整個產業鏈裡依然穩坐核心位置。黃仁勳選在美西時間上午11點（台灣時間凌晨3點）登台演講，面對目前瞬息萬變的技術浪潮，外界都在看他如何守住優勢，這場演說不僅是技術發表，更是要在競爭激烈的市況中鞏固防線，並對外說明公司未來的具體走向。

關鍵字： 輝達黃仁勳AI晶片GTC大會人工智慧

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