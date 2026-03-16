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科技圈瘋養「龍蝦」　KPMG：當心一群聰明AI一起做傻事

▲▼KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤（圖／KPMG提供）

▲KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤（圖／KPMG提供）

記者陳瑩欣／台北報導

最近全球社群媒體流行一句問候語：「你今天養龍蝦了嗎？」乍聽像玩笑，卻是當前 AI 科技圈最熱門的現象之一。KPMG安侯企業管理股份有限公司董事總經理謝昀澤表示，社群把代理式 AI 比喻為一種會「自己找食物、自己工作」的數位生物，因此網路逐漸用「養龍蝦」來形容部署 AI 助手的行為。新一代 AI 代理程式的出現，突破了過去生成式 AI「光說不練」的限制。這些 AI 不只會回答問題，還能實際操作系統、執行任務。在企業環境中，如果運用得當，它們其實非常適合處理某些特定類型的數位工作。

一般而言，AI 代理最適合四種特性明顯的任務：跨系統、全天候、高頻率與大數據。例如，企業可以讓 AI 代理在庫存與客服系統之間自動運作，從 CRM 系統讀取客戶資料，到 ERP 查詢庫存，再到郵件系統回覆客戶。過去這類流程往往需要員工在不同系統之間來回切換，而 AI agent 可以全天候動態接收指令，自動完成整個流程。

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然而，這股「養龍蝦」熱潮很快也出現了亂象。謝昀澤以自己的「養蝦」經驗為例，他原本只是要AI簡單蒐集一些旅遊景點資料，結果經過一晚「龍蝦自主加班」，AI 不但開始分析旅遊趨勢、研究匯率變化、建立旅遊成本模型，最後甚至生成數十頁旅遊市場分析報告與風土人文白皮書。由於「勤奮」的 AI agent 持續呼叫大型付費語言模型服務，讓他的帳單迅速飆升。

除了 AI 過度「努力工作」，還出現更荒謬的產業鏈。在一些平台上，開始有人提供「龍蝦安裝服務」，幫忙部署 AI agent、設定環境、調整參數；沒過多久，又有人推出「龍蝦卸載服務」。謝昀澤分析，造成近期「龍蝦棄養潮」的主要原因，是許多 AI 代理在安裝過程中需要取得大量系統與帳號權限，讓使用者逐漸意識到巨大的資安威脅。

在真正開始「養龍蝦」、發揮 AI 生產力之前，謝昀澤提醒企業應謹慎評估四大主要風險。第一是提示詞注入，也就是駭客在網站或文件中藏入惡意指令，誘導 AI 洩漏金鑰或機密資料。第二是指令誤判，AI 可能誤解任務，例如錯誤刪除重要郵件或資料。第三是外掛程式被投毒，部分 AI 插件可能暗藏惡意程式，讓電腦變成殭屍網路的一部分。第四則是漏洞被駭客利用，只要 AI 系統存在安全漏洞，就可能成為駭客入侵的入口。

謝昀澤指出，資安研究人員已發現，駭客開始開發專門的「資訊竊取器（Info Stealer）」，只要掃描到未設防的 AI 代理，就能直接竊取 API 金鑰與系統憑證。駭客不僅可以盜刷模型費用，甚至能遠端控制整台電腦。一旦電腦被控制，駭客可能竊取企業文件、監控鍵盤輸入，甚至把這台電腦變成攻擊其他公司的跳板。

謝昀澤表示，過去 AI 的問題是「說錯話」，但當 AI 開始彼此合作，未來的風險可能變成「一群聰明的 AI 一起做傻事」。他認為，代理式 AI 的應用將在今年迎來爆發式成長，而這股浪潮最後帶來的是「數位助理」還是「資安內鬼」，關鍵就在於企業對 AI 的治理能力。

謝昀澤建議，一般使用者目前可以暫時保持觀望，因為目前許多代理式 AI 工具安裝移除與管理門檻仍高，且資安問題仍難以完全掌控，不小心養到「毒龍蝦」的機率仍然偏高，與目前已普及的生成式 AI 成熟度仍有很大差異；而對於具備技術能力的開發者，則應在隔離測試環境與嚴格權限控管的條件下進行測試。

同時，產業界也開始嘗試建立更安全的 AI 代理平台。例如 NVIDIA 近期推出的 AI agent 平台 NemoClaw，以及微軟推動的 Copilot Coworker 概念，都是希望為快速發展的 AI 代理生態建立更安全的框架。這類平台被期待透過更嚴格的權限管理與安全機制，避免 AI 代理在企業環境中失控。

關鍵字： 標籤:AI代理養龍蝦資安風險數位助理企業應用

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