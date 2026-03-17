馬斯克不滿台積電建廠慢　7日內啟動全球最大晶片廠Terafab

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布「Terafab」晶片製造計畫將於一週後啟動，激勵特斯拉（TSLAS）週一收盤上漲逾1%，收395.56美元。不過也傳出，馬斯克不滿台積電建廠太慢，一度考慮跟英特爾合作。

馬斯克指出能源與晶片產能將是限制成長的關鍵，因此預期2026年將成為公司史上資本支出最高的一年，金額估計突破200億美元。這筆預算尚未包含太陽能工廠與Terafab計畫，若加上瑞銀（UBS）分析師分析師約瑟夫斯派克（Joseph Spak）估算的初期建設成本300億美元，整體投資規模恐驚人。

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不滿台積電建廠過慢 馬斯克欲兩年內量產

目前特斯拉主要依賴台積電（2330）與三星電子（Samsung Electronics）等夥伴供應晶片，但馬斯克認為現有供應商產能無法滿足未來需求。他透露台積電曾告知建新廠量產需耗時5年，這對他而言太久，其目標是縮短至1到2年內完成，甚至曾傳出考慮與英特爾（Intel）合作。

根據馬斯克規劃，Terafab晶圓廠初期月產能約10萬片，長期目標將擴大至100萬片，挑戰全球晶圓代工龍頭地位。核心產品「AI5」晶片預計2027年進入量產，主打體積更小、性能更強，其每瓦性能號稱比競爭對手高出3倍，每美元產出的AI性能甚至能提升10倍。這款高效能晶片未來將廣泛應用於特斯拉電動車、人形機器人以及資料中心。