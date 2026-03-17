ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

馬斯克不滿台積電建廠慢　7日內啟動全球最大晶片廠Terafab

▲▼特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布「Terafab」晶片製造計畫將於一週後啟動，激勵特斯拉（TSLAS）週一收盤上漲逾1%，收395.56美元。不過也傳出，馬斯克不滿台積電建廠太慢，一度考慮跟英特爾合作。

馬斯克指出能源與晶片產能將是限制成長的關鍵，因此預期2026年將成為公司史上資本支出最高的一年，金額估計突破200億美元。這筆預算尚未包含太陽能工廠與Terafab計畫，若加上瑞銀（UBS）分析師分析師約瑟夫斯派克（Joseph Spak）估算的初期建設成本300億美元，整體投資規模恐驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

不滿台積電建廠過慢　馬斯克欲兩年內量產
目前特斯拉主要依賴台積電（2330）與三星電子（Samsung Electronics）等夥伴供應晶片，但馬斯克認為現有供應商產能無法滿足未來需求。他透露台積電曾告知建新廠量產需耗時5年，這對他而言太久，其目標是縮短至1到2年內完成，甚至曾傳出考慮與英特爾（Intel）合作。

根據馬斯克規劃，Terafab晶圓廠初期月產能約10萬片，長期目標將擴大至100萬片，挑戰全球晶圓代工龍頭地位。核心產品「AI5」晶片預計2027年進入量產，主打體積更小、性能更強，其每瓦性能號稱比競爭對手高出3倍，每美元產出的AI性能甚至能提升10倍。這款高效能晶片未來將廣泛應用於特斯拉電動車、人形機器人以及資料中心。

關鍵字： 馬斯克

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

推薦閱讀

外資大砍台股439億！友達賣最多　台積電連三賣

外資大砍台股439億！友達賣最多　台積電連三賣

台股今（16日）收跌57.81點，三大法人均站在調節方，外資賣超439億元，其中面板股的友達（2409）被重砍逾9萬張，居賣超首位；至於護國神山台積電（2330）預計明（17日）除息，外資連著3個交易日站賣方，共計賣出4.7萬張。

2026-03-16 17:34
郭台銘喜迎125億元！　鴻海每股擬配7.2元現金破紀錄

郭台銘喜迎125億元！　鴻海每股擬配7.2元現金破紀錄

鴻海（2317）財務長黃德才今（16）日在法說會中指出，董事會已通過去年每股稅後純益（EPS）達13.6元刷新高以外，董事會亦通過配發7.2元現金股利，創上市以來新高，由於配發率高達52.9%，同步寫下史上最高配發成績。市場估計鴻海創辦人郭台銘可喜迎125.25億元現金股利，而郭台銘夫人曾馨瑩至少可進帳1800萬元股利。

2026-03-16 17:37
記憶體廠宜鼎2月每股暴賺16.22元　年增1263%坐穩千金股

記憶體廠宜鼎2月每股暴賺16.22元　年增1263%坐穩千金股

記憶體模組大廠宜鼎（5289）因近期有價證券交易達公布注意標準，今（16）日提前公布獲利，2月自結單月每股大賺16.22元，不但超車2024年全年的12.2元，也比去年同期成長1263%。

2026-03-16 15:51
竹科超高壓變電所起火　台電：3承包商人員受傷、有用戶瞬間壓降

竹科超高壓變電所起火　台電：3承包商人員受傷、有用戶瞬間壓降

台電說明，今（16）日下午3時30分左右，位於新竹市東區力行路（新竹科學園區)的竹園超高壓變電所電壓穩定設備進行測試過程時，不慎發生火警，3名承包商人員受傷，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。

2026-03-16 16:41
鴻海去年賺1893億、EPS飆13.6元破紀錄　雲端部門2026強勁成長

鴻海去年賺1893億、EPS飆13.6元破紀錄　雲端部門2026強勁成長

鴻海（2317）今（16）日法說會公告 2025 全年稅後純益 1893.54 億元，年增 24%，每股稅後純益（EPS）為 13.61 元，創下歷年新高，法說會報告也預告今年雲端網路部門將強勁成長。

2026-03-16 15:13
探針卡廠旺矽股價創高　提前公布獲利單月每股賺逾4元年增8成

探針卡廠旺矽股價創高　提前公布獲利單月每股賺逾4元年增8成

半導體封測介面探針卡廠旺矽（6223）今（16日）公布1月自結獲利，單月每股賺4.31元，比去年同期大增84.19%；基本面表現佳，旺矽今日股價早盤創高來到3680元。

2026-03-16 14:24
外資上調台積電目標價至2200元　看好AI營收比重今年突破兩成

外資上調台積電目標價至2200元　看好AI營收比重今年突破兩成

外資券商看好AI需求持續推升晶圓代工龍頭台積電（2330）營運動能。Bernstein分析師指出，在AI與非AI需求同步強勁帶動下，台積電未來營收成長動能穩健，並將其目標價由原先的1800元上調至2200元。

2026-03-16 13:57
美光19日凌晨公布財報！點燃記憶體漲勢　旺宏5檔刷漲停

美光19日凌晨公布財報！點燃記憶體漲勢　旺宏5檔刷漲停

美光（Micron）將於美東周三（18日）美股盤後（台灣周四、19日凌晨）公布第二季財報，加上記憶體族群進入股東會融券回補期高峰，支撐股價強勢震盪整理，旺宏（2337）在本土投顧喊進下，今（16）日股價再度拉出一根漲停板，威剛今日為融券最後回補日，股價開高走高，攻克395元漲停價位，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、青雲（5386）等三檔個股也受到激勵，也一度亮燈漲停。

2026-03-16 11:19
中東戰火美元強勢　新台幣貶破32大關、創10個月低點

中東戰火美元強勢　新台幣貶破32大關、創10個月低點

中東戰火未歇，市場避險情緒居高不下，美元指數重回100，非美貨幣續走跌，新台幣兌美元今（16日）貶勢延續，早盤摜破32元整數大關，低點觸及32.03，貶值1.12角，創下去年5月以來、10個月低點。

2026-03-16 10:53
中東衝突受惠　5檔低價特化股盤中亮燈漲停

中東衝突受惠　5檔低價特化股盤中亮燈漲停

中東衝突持續升溫，荷姆茲海峽仍未解封，國際原油價格飆破每桶100美元大關，掀起全球能源與石化原料供應疑慮，資金轉向下，5檔低價特用化學（特化股）今（16）日盤中連袂亮燈漲停，提前卡位的投資人賺到以小博大的空間。

2026-03-16 10:14

讀者迴響

熱門新聞

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

快訊／達飛率先恢復波斯灣航線運務　法國航母、直升機護航

輝達GTC大會　黃仁勳將發表主題演講

科技圈瘋養「龍蝦」　KPMG：當心一群聰明AI一起做傻事

黃仁勳：輝達AI先進晶片2027年商機近32兆元

馬斯克不滿台積電建廠慢　7日內啟動全球最大晶片廠Terafab

中、泰禁止出口航空燃油　越南4月起或削減航班

郭台銘喜迎125億元！　鴻海每股擬配7.2元現金破紀錄

1年前預言漲到2000元！他再喊「台積電目標價3000元」

205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

美光19日凌晨公布財報！點燃記憶體漲勢　旺宏5檔刷漲停

感佩現代蘇秦　咱要有自知之明

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

記憶體廠宜鼎2月每股暴賺16.22元　年增1263%坐穩千金股

00929吸引存股族目光　專家教戰打造月領1萬策略

1500萬透天變6套包租公　在地：後驛房價「等不到跌」

台積電前主管「年薪千萬」裸辭：無聊賺錢勝過有趣賠錢

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366